INDEX-MONITOR
Galderma und Sandoz neu im SMI - Kühne+Nagel und Swisscom raus
- Galderma und Sandoz steigen neu in den SMI auf
- Kühne+Nagel und Swisscom scheiden aus dem SMI
- DSM-Firmenich neu im SMIM, Clariant fällt heraus
ZÜRICH (dpa-AFX) - Im Schweizer Leitindex SMI kommt es zu einer Rotation. Neu aufgenommen in den Index der Schweizer Blue Chips werden die Titel von Galderma und von Sandoz . Dagegen müssen die Titel von Kühne+Nagel und Swisscom den SMI verlassen, wie die Börsenbetreiberin SIX am Mittwoch mitteilte. Die Änderungen gelten ab Montag.
Dem Dermatologiespezialisten Galderma waren bereits die besten Chancen auf einen Aufstieg zugerechnet worden. Nun schaffen es auch die Titel des Generikahersteller Sandoz in die Liste der Blue Chips. Mit dem Herausfallen der Titel des Logistikers Kühne+Nagel war gerechnet worden, aber auch die Aktien des Telekomkonzerns Swisscom galten als "Wackelkandidaten".
Die Titel von Kühne+Nagel und Swisscom werden neu in den Mid-Cap-Aktienindex SMI Mid (SMIM) aufgenommen, der die 30 größten und liquidesten mittelgroßen Unternehmen abbildet, die nicht im Blue-Chip-Index SMI enthalten sind. Ebenfalls neu im SMIM sind die Aktien des Aroma- und Duftstoffspezialisten DSM-Firmenich. Nicht mehr im SMIM enthalten sind neben den in den SMI aufsteigenden Titel von Galderma und Sandoz auch die Papiere des Chemiekonzerns Clariant ./tp/to/AWP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DSM-Firmenich Aktie
Die DSM-Firmenich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 11,06 auf Lang & Schwarz (20. September 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DSM-Firmenich Aktie um +4,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,23 %.
Die Marktkapitalisierung von DSM-Firmenich bezifferte sich zuletzt auf 23,44 Mrd..
DSM-Firmenich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6413. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,00EUR.
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