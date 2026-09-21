Galderma und Sandoz neu im SMI - Kühne+Nagel und Swisscom raus

Es ist mal wieder soweit

Die Titel von Kühne+Nagel und Swisscom werden neu in den Mid-Cap-Aktienindex SMI Mid (SMIM) aufgenommen, der die 30 größten und liquidesten mittelgroßen Unternehmen abbildet, die nicht im Blue-Chip-Index SMI enthalten sind. Ebenfalls neu im SMIM sind die Aktien des Aroma- und Duftstoffspezialisten DSM-Firmenich. Nicht mehr im SMIM enthalten sind neben den in den SMI aufsteigenden Titel von Galderma und Sandoz auch die Papiere des Chemiekonzerns Clariant ./tp/to/AWP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DSM-Firmenich Aktie

Die DSM-Firmenich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 11,06 auf Lang & Schwarz (20. September 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DSM-Firmenich Aktie um +4,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,23 %.

Die Marktkapitalisierung von DSM-Firmenich bezifferte sich zuletzt auf 23,44 Mrd..

DSM-Firmenich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6413. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,00EUR.