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Umfrage zu neuen Euro-Banknoten geht zu Ende
- Umfrage zum neuen Euro-Design endet heute
- Zur Wahl stehen Kultur sowie Flüsse und Vögel
- Neue Scheine werden sicherer und langlebiger
(Wiederholung aus technischen Gründen.)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Leonardo Da Vinci oder Weißstorch, Beethoven oder Basstölpel? Die Umfrage zum Design der neuen Euro-Banknoten geht zu Ende. Nur noch heute (21.9.) können sich Europäerinnen und Europäer an einer Online-Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) beteiligen.
Bis vor einer Woche haben das nach Angaben der Notenbank schon mehr als neun Millionen Menschen getan. Es ist ein Abschlussbericht dazu geplant, und das Votum findet bei der endgültigen Entscheidung des EZB-Rates Berücksichtigung, die Ende 2026 fallen soll. Bis die neugestalteten Banknoten in Umlauf gebracht werden, wird es noch eine Weile dauern.
Berühmte Persönlichkeiten oder Flüsse und Vögel
In einer Vorauswahl für die Motive hatte die EZB zwei Themen festgelegt. Für jedes liegen jeweils fünf Vorschläge zur Umsetzung vor:
* "Europäische Kultur": Auf der Vorderseite der Scheine sind berühmte Europäer wie Ludwig van Beethoven, Marie Curie und Leonardo da Vinci verewigt. Die Rückseiten zeigen etwa Darstellungen von Straßenkünstlern oder einem Sängerfest.
* "Flüsse und Vögel": Fokus ist in diesem Fall die "Widerstandskraft und Vielfalt der natürlichen Ökosysteme Europas". Unter anderem Eisvogel und Weißstorch kommen zu Ehren. Auf der Rückseite der Scheine werden europäische Institutionen abgebildet, zum Beispiel das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und die EZB.
Fälschung der Scheine soll noch schwerer werden
Die neuen Euro-Scheine sollen zudem zusätzliche Sicherheitsmerkmale enthalten, um Kriminellen das Herstellen von Falschgeld weiter zu erschweren. Zudem wollen die Euro-Währungshüter die Umweltfolgen der Produktion verringern: Die Scheine sollen länger halten. Ein weiterer Aspekt: Für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen sollen die Banknoten besser erkennbar sein.
Die ersten Euro-Banknoten wurden am 1. Januar 2002 ausgegeben. Seit Mai 2019 ist die zweite Generation der Scheine mit neuen Sicherheitsmerkmalen komplett. Der Euro ist gemeinsame Währung von rund 358 Millionen Menschen in 21 Ländern der Europäischen Union./ben/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Leonardo Aktie
Die Leonardo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 50,47 auf Lang & Schwarz (19. September 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Leonardo Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Leonardo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2000 %.
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EUR/USD Prognosen Update
Der Kursverlauf hat sich in den vergangenen Wochen an der 1,15er-Marke gestützt und das Januartief getestet. Dort zeigt sich in der laufenden Woche nach einem zurückgewiesenen Ausbruch über das Vorwochenhoch zunächst Unterstützung, sodass der Markt am heutigen Mittwoch auf einen nächsten Test des 1,1600er-Bereichs abzielen könnte.
Mögliche Tagesspanne: 1,1560 bis 1,1620
Nächste Widerstände: 1,1585 = Vorwochenhoch | 1,1742
Wichtige Unterstützungen: 1,1575 | 1,1511 = Vorwochentief | 1,1410
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #31
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1371
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Am Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich zielen. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
Nach Bruch des Januartiefs wirkte der 1,16er-Bereich als Widerstand, wodurch auch die 1,14er-Marke unterschritten wurde und der Kurs auf neue Jahrestiefs gefallen ist. Die zuletzt mehrwöchige Stabilisierung im Bereich des März-Tiefs ist in der vergangenen Woche wieder nach unten aufgelöst worden. Damit rückt die gebrochene Unterstützung als neuer Widerstand in den Fokus. Am Montag bleibt zu beobachten, ob sich der Abwärtsdruck fortsetzt oder eine erste Gegenbewegung einsetzt.
Mögliche Tagesspanne: 1,1350 bis 1,1400
Nächste Widerstände: 1,1410 | 1,1449 = Vorwochenhoch | 1,1575
Wichtige Unterstützungen: 1,1364 = Vorwochentief | 1,1324 | 1,1276
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich bis Dienstag herauskristallisieren, ob ein erster Ausbruch aus der vormaligen Spanne Bestand hat und sich der Abwärtsimpuls fortsetzt, oder ob eine Rückkehr über das März-Tief eine Fortsetzung der Stabilisierung einleitet. Mit Blick auf den bevorstehenden Zinsentscheid der Fed wäre bis zum Termin auch mit weniger Dynamik zu rechnen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1330 bis 1,1390 alternativ 1,1370 bis 1,1430
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart zeigt sich, dass der GD 20 bei rund 1,1416 nun als erster Widerstand von oben auf den Kurs drückt. Erst eine Rückeroberung dieser Marke würde die Abwärtstendenz vorerst entschärfen. Bleiben die Notierungen darunter, rückt das 2023er-Jahreshoch bei 1,1276 als nächstes Kursziel in greifbare Nähe. Entsprechende Impulse könnten durch die Ergebnisse der Fed-Sitzung am Mittwoch in den Markt kommen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1260 bis 1,1450
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EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte bei einem Bruch des 2023er-Jahreshochs der Weg für eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung der 1,12er-Marke frei werden. Gelingt hingegen eine Stabilisierung über dem März-Tief, wäre ein erneuter Test der 1,15er-Marke bzw. des Januartiefs das wahrscheinlichere Szenario.
Mögliche Wochenspanne: 1,1180 bis 1,1330 alternativ 1,1380 bis 1,1530
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
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