🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trumps neuer Triumphbogen soll als Militärstützpunkt dienen

    Für Sie zusammengefasst
    • Triumphbogen soll als Drohnenstützpunkt dienen
    • Flughafennähe macht Drohnenpläne problematisch
    • Baukosten könnten 217 Millionen Euro übersteigen
    Trumps neuer Triumphbogen soll als Militärstützpunkt dienen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der von US-Präsident Donald Trump geplante riesige Triumphbogen in Washington soll nach Angaben des Republikaners auch als Militärstützpunkt dienen. Dort könnten viele Drohnen gelagert und bei Bedarf rasch eingesetzt werden, zudem ließen sich dort Scharfschützen postieren, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Auch könnten in dem Komplex große Mengen Munition für die Scharfschützen gelagert werden. "Es wird in der ganzen Welt keine solche Einrichtung geben", schrieb Trump weiter.

    Bislang war bei dem geplanten Bau eher die Rede von einer neuen Touristenattraktion für die Hauptstadt gewesen, inklusive Aussichtsplattform auf dem Dach. Dass nun Drohnen und Scharfschützen Vorrang haben sollen, begründete Trump mit einer angeblichen Bitte des Militärs und "Gründen der nationalen Sicherheit". Details dazu nannte er nicht. Offen blieb auch, ob die Umwidmung des Triumphbogens neue Genehmigungsverfahren nötig macht.

    Höher als der Pariser Arc de Triomphe

    Kritikern werfen dem 80-jährigen Präsidenten vor, sich mit dem Triumphbogen vor allem selbst ein Denkmal setzen und im Stadtbild der Hauptstadt verewigen zu wollen. US-Medien sprechen bisweilen spöttisch vom "Arc de Trump". Vorigen Plänen zufolge soll der Triumphbogen gut 76 Meter hoch werden. Der 1836 fertiggestellte Arc de Triomphe in Paris misst rund 50 Meter.

    Geplant ist das Bauwerk am Rande des Hauptstadtbezirks District of Columbia auf einem Kreisel, von dem aus die Arlington Memorial Bridge zum Lincoln Memorial führt. Früheren Äußerungen Trumps zufolge schwebt ihm der "GRÖSSTE und SCHÖNSTE Triumphbogen weltweit" vor.

    Über die Kosten und Finanzierung des Triumphbogens ist bislang kaum etwas bekannt. US-Medienberichte zitierten Schätzungen, wonach der Bau zwischen 100 und 250 Millionen US-Dollar kosten könnte - also bis zu 217 Millionen Euro. Ein Ausbau als militärische Einrichtung dürfte nochmals deutlich teurer werden.

    Drohnenstützpunkt in Einflugschneise des Flughafens?

    Die "Washington Post" wies darauf hin, dass es kaum vorstellbar sei, das Bauwerk zu einem Drohnen-Stützpunkt zu machen, auch weil es in der Nähe des Reagan-Hauptstadtflughafens stehen würde - Luftlinie nur gut drei Kilometer von der nördlichen Landebahn entfernt. Flugzeuge nutzen häufig die Einflugschneise über dem Fluss Potomac am Westrand der Hauptstadt.

    Der demokratische Abgeordnete Don Beyer aus dem angrenzenden Bundesstaat Virginia, wo auch der Hauptstadtflughafen liegt, nannte Trumps Plan "bescheuert, gefährlich und nicht praktikabel". Der Republikaner gehe wohl davon aus, dass er vor Gericht verlieren werde und bemühe sich daher schon um einen neuen Vorwand für den Bau des Triumphbogens. Die militärische Begründung sei "natürlich idiotisch", schrieb Beyer auf der Plattform X.

    Neuer Ballsaal soll ebenfalls der nationalen Sicherheit dienen

    Auch bei einem anderen von Trump vorangetriebenen Projekt, dem Bau eines riesigen Ballsaals am Weißen Haus, gab der Präsident nach Rückschlägen vor Gericht an, dass es sich eigentlich um ein Vorhaben handle, das für das Militär und die nationale Sicherheit wichtig sei. Bei solchen Projekten hat der Präsident freiere Hand - und könnte der Justiz womöglich ein Schnippchen schlagen. Um dem Ballsaal Platz zu machen, wurde der historische Ostflügel des Weißen Hauses abgerissen. Der Neubau läuft bereits auf Hochtouren.

    Auf dem Rasen im Süden des Weißen Hauses lässt Trump zudem einen Hubschrauberlandeplatz bauen. Geplant ist auch ein unterirdisches Besucherzentrum am Weißen Haus, in dem Touristen, Reisegruppen und Besucher von Großveranstaltungen künftig vor Betreten des Geländes Sicherheitskontrollen durchlaufen sollen./jbz/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Trumps neuer Triumphbogen soll als Militärstützpunkt dienen Der von US-Präsident Donald Trump geplante riesige Triumphbogen in Washington soll nach Angaben des Republikaners auch als Militärstützpunkt dienen. Dort könnten viele Drohnen gelagert und bei Bedarf rasch eingesetzt werden, zudem ließen sich dort …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     