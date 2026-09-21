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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 21. September 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Novo Nordisk und Unicredit mit Kapitalmarkttagen
    • Konjunkturdaten aus Spanien und den USA erwartet
    • Indexänderungen und Aktionstage prägen den Montag
    TAGESVORSCHAU - Termine am 21. September 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 21. September

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DNK: Novo Nordisk, Kapitalmarkttag
    10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung FRA: Societe Generale, Kapitalmarkttag

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26
    12:30 USA: Fed-Vertreter Goolsbee hält eine Rede
    14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/26

    SONSTIGE TERMINE
    AUS: Börse Wien, Änderung im ATX

    CHE: Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx, Index-Änderungen beim EuroStoxx und MDax EuroStoxx 50: Engie und Nokia ersetzen Volkswagen und Wolters Kluwer MDax: Ströer ersetzt Hugo Boss
    SDax: Hugo Boss ersetzt Ströer
    Stoxx 50: Barclays ersetzt Prosus
    TecDax: OHB ersetzt Cancom

    CHE: Schweizer Börse, Änderung im SMI

    DEU: Bundesweiter Automobil-Aktionstag der IG Metall

    IRL: Informelles Treffen der Verkehrsminister der EU-Staaten °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi







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