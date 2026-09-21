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    Electra Therapeutics geht an die Börse – HBM gibt IPO bekannt

    Mit einem eindrucksvollen Börsendebüt an der Nasdaq rückt Electra Therapeutics ins Rampenlicht und weckt Hoffnungen auf neuartige Therapien gegen schwere Erkrankungen.

    Electra Therapeutics geht an die Börse – HBM gibt IPO bekannt
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Aktien von Electra Therapeutics (Nasdaq: ETRA) werden seit dem 18. September 2026 an der Nasdaq gehandelt.
    • Electra Therapeutics entwickelt Präzisionsmedikamente zur Behandlung immunvermittelter Erkrankungen und Krebs.
    • Im aufgestockten Börsengang platzierte Electra 23,33 Millionen neue Aktien zu je 15 US-Dollar und erzielte einen Bruttoerlös von rund 350 Millionen US-Dollar.
    • HBM Healthcare Investments investierte 2025 zunächst 15 Millionen US-Dollar in Electras Series-C-Finanzierungsrunde und weitere 15 Millionen US-Dollar im Rahmen des Börsengangs.
    • Nach dem IPO hält HBM rund 3,9 Prozent an Electra; der Beteiligungswert betrug gemessen am Schlusskurs des ersten Handelstags 32,8 Millionen US-Dollar.
    • Electras führender Wirkstoffkandidat Ipsoprubart wird in einer globalen Phase-2/3-Studie gegen die seltene, lebensbedrohliche Erkrankung sHLH getestet und erhielt dafür den Breakthrough-Therapy-Status der FDA sowie den PRIME-Status der EMA.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei HBM Healthcare Investments ist am 23.10.2026.


    HBM Healthcare Investments

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    ISIN:CH0012627250WKN:984345
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