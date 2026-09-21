Electra Therapeutics geht an die Börse – HBM gibt IPO bekannt
Mit einem eindrucksvollen Börsendebüt an der Nasdaq rückt Electra Therapeutics ins Rampenlicht und weckt Hoffnungen auf neuartige Therapien gegen schwere Erkrankungen.
Foto: adobe.stock.com
- Die Aktien von Electra Therapeutics (Nasdaq: ETRA) werden seit dem 18. September 2026 an der Nasdaq gehandelt.
- Electra Therapeutics entwickelt Präzisionsmedikamente zur Behandlung immunvermittelter Erkrankungen und Krebs.
- Im aufgestockten Börsengang platzierte Electra 23,33 Millionen neue Aktien zu je 15 US-Dollar und erzielte einen Bruttoerlös von rund 350 Millionen US-Dollar.
- HBM Healthcare Investments investierte 2025 zunächst 15 Millionen US-Dollar in Electras Series-C-Finanzierungsrunde und weitere 15 Millionen US-Dollar im Rahmen des Börsengangs.
- Nach dem IPO hält HBM rund 3,9 Prozent an Electra; der Beteiligungswert betrug gemessen am Schlusskurs des ersten Handelstags 32,8 Millionen US-Dollar.
- Electras führender Wirkstoffkandidat Ipsoprubart wird in einer globalen Phase-2/3-Studie gegen die seltene, lebensbedrohliche Erkrankung sHLH getestet und erhielt dafür den Breakthrough-Therapy-Status der FDA sowie den PRIME-Status der EMA.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei HBM Healthcare Investments ist am 23.10.2026.
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