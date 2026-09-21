Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr / ...

Wie wehrbereit sind wir? Die neue Bevölkerungsbefragung 2026 (FOTO) Potsdam (ots) - Auf Grundlage der repräsentativen ZMSBw-Bevölkerungsbefragung 2026 wurde die Wehrbereitschaft der Gesellschaft in Deutschland umfassend untersucht. Hierfür wurden im April und Mai 2026 über 2.200 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger befragt. Aus den empirischen Daten ist zu schließen: Niemand sollte die Wehrbereitschaft in Deutschland unterschätzen.

Die Grundlage der gesellschaftlichen Wehrbereitschaft ist die in allen Teilen der Bevölkerung stark ausgeprägte Wahrnehmung Russlands als Bedrohung für Deutschlands Sicherheit. Einzig die Wählerschaft der AfD sieht in Russland mehrheitlich keine Bedrohung. Mit dieser Bedrohungswahrnehmung steht und fällt der öffentliche Zuspruch zur Stärkung der nationalen Verteidigungsfähigkeit (Erhöhung der Verteidigungsausgaben, Personalaufwuchs der Bundeswehr und Akzeptanz des Neuen Wehrdienstes) sowie zu Deutschlands militärischem Engagement zum Schutz der NATO-Ostflanke und zur militärischen Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland.



Großer Rückhalt für Zeitenwende und Bundeswehr



Angesichts der anhaltenden Bedrohung durch Russland fordert weiterhin eine klare Mehrheit eine finanzielle und personelle Stärkung der Bundeswehr (58 bzw. 64 Prozent). Auch der Anfang 2026 eingeführte Neue Wehrdienst stößt auf eine große und im Vergleich zum Vorjahr gestiegene gesellschaftliche Akzeptanz (59 Prozent; +6 Prozentpunkte) - auch bei den Jüngeren. Der gesellschaftliche Rückhalt für die Bundeswehr ist und bleibt sehr hoch. Unabhängig von der sicherheitspolitischen Lage geben seit einem Vierteljahrhundert mindestens drei Viertel der Bürgerinnen und Bürger an, eine positive Einstellung zur Bundeswehr zu haben. Aktuell sind es über 80 Prozent. Dass die Bevölkerung eine kritische Haltung zur Bundeswehr habe, ist eine alte Behauptung, der jegliche empirische Evidenz fehlt.



Internationale Sicherheit: Starkes Bekenntnis, sinkendes Engagement

Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger hat eine realistische außen- und sicherheitspolitische Auffassung und unterstützt eine aktive deutsche Außenpolitik. Pazifistische, isolationistische und militaristische Positionen vertreten nur Minderheiten in der deutschen Bevölkerung. Im Vergleich zum Vorjahr ist der grundsätzliche Zuspruch zu einer aktiven deutschen Außenpolitik jedoch gesunken, was sich auch in den niedrigeren Zustimmungswerten zu annähernd allen Mitteln der Außenpolitik sowie zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr abbildet. Diese Entwicklung führt zu einer wachsenden Diskrepanz zwischen dem prinzipiellen Bekenntnis zu Deutschlands Verantwortung für die internationale Sicherheit und der öffentlichen Unterstützung für das konkrete (militärische) Engagement zum Schutz dieser Sicherheit - im Rahmen der EU, der NATO und der Vereinten Nationen. Ungeachtet dieser Entwicklung spricht sich eine Mehrheit von 55 Prozent der Befragten dafür aus, dass Deutschland militärische Gewalt zur Verteidigung eines östlichen NATO-Mitgliedslandes einsetzen sollte, wenn dieses durch Russland militärisch angegriffen werden würde, ein Viertel (26 Prozent) ist unentschlossen und eine Minderheit (14 Prozent) lehnt dies ab.

Millionen würden Deutschland verteidigen - mit und ohne Waffe

Im Falle eines militärischen Angriffs auf Deutschland wären große Teile der Bevölkerung bereit, sich im Zivilschutz, im medizinischen Bereich, in verteidigungsrelevanten Wirtschaftsbereichen oder auch in den Streitkräften zu engagieren. Dabei sind Männer eher bereit, sich in technischen oder militärischen Verwendungen zu engagieren, während Frauen sich eher einen Einsatz im medizinischen Bereich vorstellen können. Es sind auch deutlich mehr Männer (53 Prozent) als Frauen (15 Prozent), die grundsätzlich bereit wären, im Falle eines militärischen Angriffs Deutschland mit der Waffe zu verteidigen. Das konkrete Interesse am Neuen Wehrdienst ist bei jungen Männern (34 Prozent) ebenfalls deutlich größer als bei jungen Frauen (17 Prozent). Gleiches gilt für den Soldatenberuf: 20 Prozent der jungen Männer und 5 Prozent der jungen Frauen können sich vorstellen, Soldat bzw. Soldatin zu werden.

Wie sind die Zustimmungswerte zur persönlichen Verteidigungsbereitschaft mit der Waffe und zum Interesse am Dienst in den Streitkräften zu bewerten? Allein in der Gruppe der 20- bis 40-Jährigen erklären sich 50 Prozent der Männer und 16 Prozent der Frauen zum bewaffneten Kampf bereit. In absoluten Zahlen entspräche das gemäß Zensus fünf Millionen Männern und etwas weniger als zwei Millionen Frauen. Jeder fünfte Mann im Alter von 16 bis 29-Jahren kann sich zudem eine berufliche Tätigkeit als Soldat in der Bundeswehr vorstellen. In absoluten Zahlen wären das gemäß Zensus mehr als eine Million Männer. Und die 16-29-Jährigen, die ein mittleres bis sehr starkes Interesse am Neuen Wehrdienst bekunden, entsprächen in absoluten Zahlen ca. zwei Millionen Männern und ca. einer Million Frauen. Über die Gruppe der 18-Jährigen Männer hinaus besteht also weiteres Potenzial an Interessenten für den Neuen Wehrdienst.

Fazit



Niemand sollte die Wehrbereitschaft der deutschen Bevölkerung unterschätzen, denn die empirischen Befunde zeigen: Die akute Bedrohung durch Russland wird erkannt, die aktuelle Verteidigungspolitik mitgetragen und die persönliche Verteidigungsbereitschaft ist hinreichend stark ausgeprägt. Für die Bundeswehr besteht die Herausforderung darin, das vorhandene Wehrpotenzial in der Bevölkerung so auszuschöpfen, dass Deutschlands Verteidigungsfähigkeit möglichst schnell und zugleich nachhaltig gestärkt wird.



Ergebnisse auf einen Blick



- Die Bundeswehr genießt großes Vertrauen und ist fest in der Gesellschaft verankert: 87 Prozent vertrauen der Bundeswehr, drei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Damit belegt sie zum fünften Mal in Folge den zweiten Platz hinter der Polizei unter den untersuchten Institutionen. Für 83 Prozent ist die Bundeswehr ein ganz normaler Bestandteil der Gesellschaft; das sind fünf Prozentpunkte mehr als 2025.

- Der Rückhalt für den Kernauftrag der Bundeswehr ist weiter gewachsen: 94 Prozent befürworten die Abwehr eines militärischen Angriffs auf Deutschland als Aufgabe der Bundeswehr, acht Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. 79 Prozent unterstützen den militärischen Beistand für angegriffene Verbündete, ein Zuwachs von vier Prozentpunkten. Die Verteidigung Deutschlands und seiner Verbündeten findet damit eine besonders breite gesellschaftliche Zustimmung. - Die Bevölkerung steht klar hinter der NATO: 76 Prozent halten Deutschlands weitere Mitgliedschaft in der NATO für notwendig, um die Sicherheit des Landes zu gewährleisten, zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. 71 Prozent unterstützen die Einhaltung der finanziellen Zusagen an das Bündnis. Auch eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik befürwortet mit 67 Prozent weiterhin eine klare Mehrheit.

- Eine klare Mehrheit unterstützt die weitere Stärkung der Bundeswehr: 58 Prozent sprechen sich für höhere Verteidigungsausgaben aus, 64 Prozent für mehr Soldatinnen und Soldaten. Die Unterstützung reicht über unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen hinweg. Der Forschungsbericht stellt fest: "Die Forderung nach einer Stärkung der Bundeswehr ist und bleibt ein gesamtgesellschaftlicher Konsens."

- Immer mehr Menschen halten den Neuen Wehrdienst für notwendig: 59 Prozent halten den Neuen Wehrdienst für notwendig, sechs Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Auch bei den 16- bis 29-Jährigen ist die Zustimmung gestiegen: auf 50 Prozent bei den Männern und 40 Prozent bei den Frauen, ein Plus von fünf beziehungsweise zwei Prozentpunkten. 68 Prozent der Bevölkerung erwarten, dass der Neue Wehrdienst der Bundeswehr bei der Personalgewinnung hilft. - Der Neue Wehrdienst stößt bei jungen Menschen auf Interesse: Unter den 16- bis 29-Jährigen ohne militärische Erfahrung bekunden 34 Prozent der Männer und 17 Prozent der Frauen ein mittleres bis sehr starkes Interesse am freiwilligen Neuen Wehrdienst. Von den jungen Menschen mit eher starkem oder sehr starkem Interesse können sich gut zwei Drittel auch eine berufliche Tätigkeit als Soldatin oder Soldat vorstellen. Daraus ergeben sich Ansatzpunkte für eine gezielte Ansprache zu unterschiedlichen Möglichkeiten des Dienstes in der Bundeswehr.

- Viele Menschen können sich vorstellen, persönlich zur Verteidigung Deutschlands beizutragen: Die Befragung erfasst erstmals ein breites Spektrum möglicher Beiträge im Verteidigungsfall. 49 Prozent können sich ein Engagement im Zivilschutz vorstellen, 44 Prozent im Rettungsdienst oder im medizinischen Bereich. Für 28 Prozent kommt ein freiwilliger Wechsel an einen verteidigungsrelevanten Arbeitsplatz infrage. Die Ergebnisse zeigen vielfältige Möglichkeiten persönlichen Engagements auch außerhalb der Streitkräfte.



Autor und Studie



Dr. Timo Graf

(https://zms.bundeswehr.de/de/zmsbw-ueber-uns-ueberblick/timo-graf-5409174) forscht zur öffentlichen Meinung über Sicherheits- und Verteidigungspolitik, zu strategischen Kulturen sowie zu den zivil-militärischen Beziehungen in Deutschland. Dr. Graf leitet die jährliche ZMSBw-Bevölkerungsbefragung und ist der Autor des Forschungsberichts.



Die jährliche ZMSBw-Bevölkerungsbefragung ist seit Beginn der Umfragestudie im Jahr 1996 der Gradmesser für die gesellschaftliche Legitimation, Relevanz und Integration der Bundeswehr. Ihre Ergebnisse dienen dazu, das Verhältnis zwischen Bundeswehr und Gesellschaft zu analysieren sowie die Informationsarbeit der Bundeswehr zu evaluieren (Ressortforschung). Mit der öffentlichkeitswirksamen Publikation der Befragungsergebnisse in vielfältigen Formaten leistet das ZMSBw einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (Wissenstransfer). Darüber hinaus werden die Befragungsdaten in wissenschaftlichen Fachpublikationen aufbereitet, als Grundlage für sozialwissenschaftliche Qualifikationsarbeiten und in der universitären Lehre genutzt sowie der Forschung allgemein im Datenarchiv des GESIS zur Verfügung gestellt (Grundlagenforschung).



Ausführlichere Informationen zur Studie mit Zahlen, Methodologie und ein Download auf der Website des ZMSBw (https://zms.bundeswehr.de/de/publikationen-u eberblick/bevoelkerungsbefragung-2026-wehrbereitschaft-deutschland-6150566) .

Pressekontakt:



Oberstleutnant Michael Gutzeit

Leiter der Informationsarbeit

Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr 0331 9714 400



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171701/6355547 OTS: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bu ndeswehr





