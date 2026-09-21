Arbonia verkauft Ex-Corporate-Center für rund CHF 21 Mio.
Arbonia setzt ihre Portfolio-Strategie konsequent um: Der Verkauf des ehemaligen Corporate Centers in Arbon stärkt die finanzielle Flexibilität – bei gleichzeitiger Präsenz am Standort.
Foto: vadimborkin - 258917169
- Arbonia AG hat das ehemalige Corporate Center in Arbon für rund CHF 21 Mio. verkauft.
- Die Immobilie wird heute als vollständig vermietetes Business Center genutzt und ist an Dritte sowie an Arbonia vermietet.
- Der Verkauf ist Teil der Strategie, nicht mehr betriebsnotwendige Immobilien zu veräussern und das Immobilienportfolio zu optimieren.
- Die Transaktion wurde vom Verwaltungsrat genehmigt, der Kaufvertrag ist unterzeichnet und der Verkauf bereits vollzogen.
- Arbonia schliesst einen Mietvertrag über fünf Jahre mit einer einseitigen Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre ab und bleibt am Standort präsent.
- Durch den Verkauf werden gebundene Mittel freigesetzt und die finanzielle Flexibilität gestärkt; zugleich entstehen künftig höhere Mietaufwendungen und IFRS-16-Leasingverbindlichkeiten.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Arbonia ist am 02.03.2027.
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