Banyan kündigt eine LIFE-Emission im Wert von 50 Millionen US-Dollar und eine gleichzeitige Privatplatzierung in Höhe von 8 Millionen US-Dollar an

Vancouver, British Columbia, 20. September 2026 / IRW-Press / Banyan Gold Corp. (TSXV:BYN) (OTCQB: BYAGF) („Banyan“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold- ... – gibt heute bekannt, dass es eine Vereinbarung geschlossen hat, wonach Canaccord Genuity Corp. zugestimmt hat, als Lead-Agent und alleiniger Bookrunner für und im Namen eines Konsortiums von Agenten (die „Agenten“) zu fungieren, im Zusammenhang mit einer Privatplatzierung nach bestem Bemühen (das „Angebot“) von bis zu 25.000.000 Aktien des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) zu einem Preis von 2,00 $ pro Aktie mit einem Bruttoerlös von bis zu 50.000.000 $ zu fungieren.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 29. September 2026 oder zu einem anderen Zeitpunkt, auf den sich die Gesellschaft und die Konsortialbanken einigen, abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Zeitgleich mit dem Abschluss des Angebots beabsichtigt das Unternehmen zudem, bis zu 4.000.000 Aktien im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung zu einem Preis von 2,00 $ pro Aktie auszugeben, um einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 8.000.000 $ zu erzielen (das „Parallelangebot“).

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Aktien im Rahmen des Angebots und des gleichzeitigen Angebots wird für die Weiterentwicklung der Yukon-Projekte des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital verwendet.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen und in Übereinstimmung mit dem National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) werden die im Rahmen des Angebots auszugebenden Aktien Käufern mit Wohnsitz in Kanada und/oder anderen berechtigten Rechtsordnungen gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten nach Teil 5A von NI 45-106 in der durch die „Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption“ geänderten und ergänzten Fassung zum Verkauf angeboten. Die im Rahmen des Angebots verkauften Aktien unterliegen keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die im Rahmen des gleichzeitigen Angebots verkauften Aktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum abläuft.

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