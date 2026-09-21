UBS stuft BILFINGER auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger von 102 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zweite Gewinnwarnung 2026 werfe Fragen nach der Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs auf, schrieb Olivier Calvet am Samstag. Eine Margenerholung in Deutschland sei entscheidend in den kommenden zwölf Monaten. Zunächst kappte Calvet neben seinen Schätzungen auch den Bewertungsmaßstab./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2026 / 14:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 57,75EUR auf Lang & Schwarz (21. September 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: BILFINGER

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 102

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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