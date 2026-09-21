UBS stuft BILFINGER auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger von 102 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zweite Gewinnwarnung 2026 werfe Fragen nach der Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs auf, schrieb Olivier Calvet am Samstag. Eine Margenerholung in Deutschland sei entscheidend in den kommenden zwölf Monaten. Zunächst kappte Calvet neben seinen Schätzungen auch den Bewertungsmaßstab./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2026 / 14:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2026 / 14:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 57,75EUR auf Lang & Schwarz (21. September 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: BILFINGER
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 72
Kursziel alt: 102
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: BILFINGER
Aktieneinstufung neu: positiv
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