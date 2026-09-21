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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 39 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 39 / 2026
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 39 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im September 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 39 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Meta Platforms (A)
    		+0,32 % 21.09.
    Broadcom
    		+0,97 % 21.09.
    ENI
    		+5,25 % 21.09.
    STMicroelectronics
    		+1,10 % 21.09.
    Vistra
    		+0,55 % 21.09.
    MPC Container Ships
    		+15,64 % 21.09.
    Hub Group (A)
    		+1,36 % 21.09.
    Dynex Capital
    		+15,57 % 21.09.
    Logitech International
    		+1,58 % 21.09.
    Bruker
    		+0,49 % 21.09.
    Gladstone Investment
    		+11,70 % 21.09.
    Gladstone Commercial
    		+8,96 % 21.09.
    Piaggio & C.
    		+4,17 % 21.09.
    Kenvue
    		+4,04 % 21.09.
    UTZ Brands Registered (A)
    		+2,07 % 21.09.
    Gladstone Capital Corp
    		+9,25 % 21.09.
    Johnson Controls International
    		+1,64 % 21.09.
    WR Berkley
    		+2,62 % 21.09.
    Gladstone Land
    		+5,76 % 21.09.
    Eversource Energy
    		+4,65 % 21.09.
    DTE Energy
    		+3,32 % 21.09.
    Chiron Real Estate
    		+9,15 % 21.09.
    New Hope
    		+8,83 % 21.09.
    Universal Health Realty Income Trust of Benef Interest
    		+7,17 % 21.09.
    Arcos Dorados Holdings Registered (A)
    		+3,21 % 21.09.
    DT Midstream Incorporation
    		+3,07 % 21.09.
    Lamar Advertising Registered (A)
    		+5,35 % 21.09.
    Cochlear
    		+1,52 % 21.09.
    Stock Yards Bancorp
    		+1,74 % 21.09.
    Evolution Petroleum
    		+8,91 % 21.09.
    Hamilton Lane Incorporated Registered (A)
    		+1,37 % 21.09.
    WhiteHorse Finance
    		+16,15 % 21.09.
    Southern California Bancorp
    		- 21.09.
    Gladstone Land 6 % Cum Red Pfd (B)
    		+5,76 % 21.09.
    Citizens Financial Group Depositary Shs (E)
    		- 21.09.
    The Gabelli Dividend & Income Trust 4.25 % Cum Red Perp Pfd (K)
    		+5,66 % 21.09.
    Gladstone Commercial 6 % Cum Red Pfd (G)
    		- 21.09.
    Agree Realty Depositary Shs (A)
    		- 21.09.
    Gladstone Land 6 % Cum Red Pfd (C)
    		- 21.09.
    Gabelli Utility Trust 5.375 % Cum Pfd (C)
    		- 21.09.
    Gladstone Commercial 6.625 % Cum Red Pfd (E)
    		- 21.09.
    Gabelli Equity Trust 5 % Cum Red Perp Pfd (K)
    		- 21.09.
    Northland Power Cum Pfd
    		- 21.09.
    Northland Power Floating Rate Cum Red Pfd
    		- 21.09.
    Amphenol Registered (A)
    		+0,77 % 22.09.
    LTC Properties
    		+6,46 % 22.09.
    Aecon Group
    		+3,41 % 22.09.
    Bentley Systems Registered (B)
    		+0,61 % 22.09.
    Korn Ferry
    		+2,32 % 22.09.
    STMicroelectronics NV NY
    		+1,25 % 22.09.
    Super Group (SGHC)
    		+1,64 % 22.09.
    New York Mortgage Trust
    		+12,30 % 22.09.
    Ferroglobe
    		+1,33 % 22.09.
    MFS Mun Income/Sh USD
    		+5,16 % 22.09.
    Unicaja Banco
    		+7,34 % 22.09.
    ENI
    		+6,39 % 22.09.
    TietoEVRY
    		+8,86 % 22.09.
    MFS Intermediat/Sh USD
    		+8,81 % 22.09.
    MFS Multimarket/Sh USD
    		+8,60 % 22.09.
    Tecsys
    		+0,79 % 22.09.
    Fleetwood
    		+6,29 % 22.09.
    Lam Research
    		+1,16 % 23.09.
    GLOBALFOUNDRIES
    		- 23.09.
    St Barbara
    		- 23.09.
    Embraer
    		+0,79 % 23.09.
    Redwood Trust
    		+12,26 % 23.09.
    J.Jill
    		+0,74 % 23.09.
    Ambev
    		+8,25 % 23.09.
    DWS Municipal Income Trust
    		+8,14 % 23.09.
    ArrowMark Financial
    		+11,67 % 23.09.
    Cincinnati Financial
    		+2,28 % 23.09.
    PUTNAM MANAGED/SH
    		+5,12 % 23.09.
    Franklin Trust/Sh USD
    		+6,82 % 23.09.
    Saga Communications Registered (A)
    		+7,84 % 23.09.
    Putnam Master I/Sh USD
    		+8,57 % 23.09.
    FS Credit Opportunities
    		+11,51 % 23.09.
    TORTOISE ENERGY/COM NEW
    		+13,60 % 23.09.
    Western Asset Diversified Income Fund Registered of Benef Interest
    		+12,31 % 23.09.
    Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc
    		+5,17 % 23.09.
    Bank First
    		+4,52 % 23.09.
    IPD Group
    		+2,99 % 23.09.
    Putnam Mun Oppt/Sh USD
    		+3,72 % 23.09.
    Putnam Prem Inc/Sh USD
    		+6,49 % 23.09.
    Standard Life
    		+8,92 % 24.09.
    Seagate Technology Holdings
    		+2,75 % 24.09.
    BNP Paribas (A)
    		+9,33 % 24.09.
    Stora Enso (R)
    		+2,47 % 24.09.
    Central Asia Metals
    		+8,34 % 24.09.
    NewtekOne
    		+6,69 % 24.09.
    Invitation Homes
    		+3,81 % 24.09.
    Getty Realty (Holding Company)
    		+6,65 % 24.09.
    Sempra Energy (doing business Sempra)
    		+3,21 % 24.09.
    Build-A-Bear Workshop
    		+2,63 % 24.09.
    New Jersey Resources
    		+3,88 % 24.09.
    Computacenter
    		+2,74 % 24.09.
    Designer Brands Registered (A)
    		+2,65 % 24.09.
    Rightmove
    		+1,39 % 24.09.
    Evertz Technologies
    		+11,84 % 24.09.
    HGCL TRUS/PAR VTG FPD 0.025
    		+1,12 % 24.09.
    Drax Group
    		+4,36 % 24.09.
    Real Estate Credit Investments Limited GBP
    		+7,05 % 24.09.
    abrdn Private Equity Opportunities Trust
    		+3,09 % 24.09.
    City of London Investment Group
    		+8,79 % 24.09.
    Fevertree Drinks
    		+1,98 % 24.09.
    Hargreaves Services
    		+5,88 % 24.09.
    BlackRock Energy and Resources Income Trust
    		+3,69 % 24.09.
    FRP Advisory Group
    		+3,59 % 24.09.
    Lowland Investment Company
    		+4,82 % 24.09.
    Harworth Group
    		+0,92 % 24.09.
    The Mercantile Investment Trust GBP
    		+3,37 % 24.09.
    Alumasc Group
    		+3,52 % 24.09.
    Chelverton UK Dividend Trust GBP
    		+8,40 % 24.09.
    System1 Group
    		+1,44 % 24.09.
    Restore
    		+2,28 % 24.09.
    Fintel
    		+1,43 % 24.09.
    Keystone Law Group
    		+2,82 % 24.09.
    NewtekOne Depository Shs (B)
    		- 24.09.
    Power of Canada 5.6 % Non Cum Pfd (G)
    		- 24.09.
    Power of Canada 5.6 % Non Cum Pfd (A)
    		- 24.09.
    Palace Capital
    		+6,71 % 24.09.
    Power of Canada 5.8 % Non Cum Pfd (C)
    		- 24.09.
    Public Policy Holding Company
    		+3,55 % 24.09.
    Personal Group Holdings
    		+6,49 % 24.09.
    British Smaller Companies VCT2
    		+5,66 % 24.09.
    Power of Canada 5 % Non Cum 1st Pfd (D)
    		- 24.09.
    Power of Canada 5.35 % Non Cum Pfd (B)
    		- 24.09.
    Medtronic
    		+3,31 % 25.09.
    Curtiss-Wright
    		+0,20 % 25.09.
    Flowserve
    		+1,50 % 25.09.
    Ralph Lauren Registered (A)
    		+1,61 % 25.09.
    Valmont Industries
    		+0,78 % 25.09.
    National Research Corporation
    		+3,31 % 25.09.
    CTS
    		+0,37 % 25.09.
    Canadian Pacific Kansas City
    		+0,84 % 25.09.
    Towne Bank
    		+3,06 % 25.09.
    Silver Spike Investment
    		+12,25 % 25.09.
    Palmer Square Capital BDC
    		+12,41 % 25.09.
    Seanergy Maritime Holdings
    		+4,16 % 25.09.
    Alerus Financial
    		+3,91 % 25.09.
    Portland General Electric
    		+4,72 % 25.09.
    Sligro Food Group
    		+4,39 % 25.09.
    Equity Lifestyle Properties
    		+3,29 % 25.09.
    United Maritime Corporation
    		+7,34 % 25.09.
    First Guaranty Bancshares
    		+0,57 % 25.09.
    Spin Master
    		+2,16 % 25.09.

    Die Dividendenrenditen in der KW 39 / 2026 reichen von +0,20 % bei Curtiss-Wright bis +16,15 % bei der WhiteHorse Finance Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Hinweis zu Dividenden in der KW 39 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 39 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im September 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im September, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.





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