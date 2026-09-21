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    UBS stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Neutral'

    UBS stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Neutral'
    Foto: Siarhei - 356130783
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Atoss Software beim Kursziel von 100 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Der deutsche Markt sei stabiler, als es die Schlagzeilen vermuten ließen, schrieb Jarrod Chisholm am Montag in seiner Auftaktanalyse zum Spezialisten für Workforce Management (WFM). Die Bewertung liege aber bereits am oberen Rand der Vergleichsgruppe, sodass sich Chancen und Risiken die Waage hielten./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:29 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 92,95EUR auf Lang & Schwarz (21. September 2026, 07:27 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Jarrod Chisholm
    Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 100
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




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