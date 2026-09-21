JEFFERIES stuft SALESFORCE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill sieht "erstes Licht durch die KI-Wolken", wie er am Sonntag in seinem Resümee zur Dreamforce-Hausmesse schrieb. Er sieht vor allem den Expansionskurs des Softwareriesen positiv./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2026 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2026 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 237,9EUR auf NYSE (19. September 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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