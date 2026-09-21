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    Krypto trifft Börse

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    SEC bringt Aktien auf die Blockchain – Coinbase, Robinhood und Circle steigen

    Die neue Krypto-Regel der SEC könnte Krypto-Plattformen einen Milliardenmarkt eröffnen. Die Aktien von Coinbase, Robinhood und Circle profitieren bereits.

    Für Sie zusammengefasst
    Krypto trifft Börse - SEC bringt Aktien auf die Blockchain – Coinbase, Robinhood und Circle steigen
    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    Die US-Börsenaufsicht SEC stellt die Weichen für eine stärkere Verschmelzung von Wall Street und Blockchain. Mit einer auf fünf Jahre angelegten "Innovation Exemption" schafft die Behörde erstmals einen regulatorischen Rahmen, über den bestimmte tokenisierte US-Aktien auf öffentlichen Blockchains gehandelt werden können. Analysten von Goldman Sachs sehen insbesondere Coinbase, Robinhood und Circle als mögliche Profiteure.

    An der Börse sorgte die Entwicklung bereits für kräftige Kursbewegungen. Die Coinbase-Aktie schloss zuletzt 11,66 Prozent höher bei 194,25 US-Dollar. Robinhood gewann 9,12 Prozent auf 119,82 US-Dollar, während Circle um 7,86 Prozent auf 91,78 US-Dollar zulegte.

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    SEC schafft neuen Markt für Aktien auf der Blockchain

    Die Ausnahmegenehmigung erlaubt qualifizierten Handelsplätzen, tokenisierte Aktien über sogenannte Automated Market Maker und Liquiditätspools zu handeln. Die Token müssen dabei dieselben Rechte wie die zugrunde liegenden Aktien gewährleisten – darunter Dividenden- und Stimmrechte. Synthetische Produkte, die lediglich die Kursentwicklung einer Aktie abbilden, erfüllen diese Voraussetzung nicht.

    Gleichzeitig setzt die SEC Grenzen bei Handelsvolumen und Zahl der angebotenen Wertpapiere. Smart Contracts müssen öffentlich und überprüfbar sein. Bei Tokenisierungen durch unabhängige Dritte erhalten die betroffenen Unternehmen zudem die Möglichkeit, einer Aufnahme ihrer Aktien zu widersprechen.

    Coinbase könnte gleich mehrfach profitieren

    Für Coinbase eröffnet die Initiative nach Einschätzung von Goldman Sachs mehrere Einnahmequellen. Neben eigenen tokenisierten Aktien verfügt der Konzern über ein institutionelles Verwahrungsgeschäft und mit Coinbase Tokenize über Infrastruktur, mit der andere Unternehmen Vermögenswerte auf die Blockchain bringen können.

    Robinhood muss US-Angebot umbauen

    Auch Robinhood könnte sich einen bedeutenden Teil des neuen Marktes sichern. Die bereits außerhalb der USA angebotenen Stock Tokens entsprechen jedoch noch nicht den Anforderungen der SEC, da sie bislang nicht sämtliche Eigentums- und Aktionärsrechte der zugrunde liegenden Aktien übertragen.

    Nach Einschätzung von Goldman Sachs wäre deshalb zusätzliche Produktentwicklung erforderlich. Robinhood-Chef Vlad Tenev hat bereits angekündigt, Funktionen wie die Rückgabe von Token gegen Aktien sowie Stimmrechte auszubauen.

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    Circle könnte zum Zahlungsgewinner werden

    Circle steht weniger wegen des Aktienhandels selbst im Fokus. Vielmehr könnte eine zunehmende Verlagerung von Wertpapiertransaktionen auf Blockchains die Nachfrage nach Stablecoins wie USDC für Abwicklung und Liquidität erhöhen. Analysten sehen darin ein potenziell neues Wachstumsfeld für den Stablecoin-Anbieter.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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