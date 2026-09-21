JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Vorlaufzeiten bis zur Auslieferung der bereits verfügbaren iPhone-Modelle nähmen schnell zu, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Sonntag veröffentlichten Kommentar. Das Pro-Modell sei nun in den meisten Regionen ähnlich gefragt wie das Pendant im Vorjahr - abgesehen vom chinesischen Markt./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 18:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2026 / 10:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 18:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2026 / 10:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 336,1EUR auf Nasdaq (19. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte