JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Vorlaufzeiten bis zur Auslieferung der bereits verfügbaren iPhone-Modelle nähmen schnell zu, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Sonntag veröffentlichten Kommentar. Das Pro-Modell sei nun in den meisten Regionen ähnlich gefragt wie das Pendant im Vorjahr - abgesehen vom chinesischen Markt./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 18:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2026 / 10:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 336,1EUR auf Nasdaq (19. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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