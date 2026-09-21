UBS senkt Ziel für Bilfinger auf 72 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 58,40 auf Lang & Schwarz (21. September 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Bilfinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,40Euro. Von den letzten 5 Analysten der Bilfinger Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 92,00Euro was eine Bandbreite von +12,00 %/+63,56 % bedeutet.