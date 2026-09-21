Zweite Halbzeit angelaufen

Nach der kräftigen Rallye der vergangenen Monate könnte nun eine Korrektur in drei Wellen folgen. Zwei dieser Korrekturbewegungen sind bereits erkennbar. Die am Freitag gestartete dritte Welle könnte im September für neue Tiefs sorgen und dabei die zuletzt favorisierte Kaufzone um 419,00 Euro erreichen.

Nach einer außergewöhnlich starken Kursrallye zwischen Juni und Anfang September erreichte die Allianz-Aktie ein neues Rekordhoch bei 454,60 Euro. Anschließend wechselte der Wert vorübergehend in einen Abwärtstrend und begann damit eine Konsolidierungsphase. Zuvor war es der Aktie allerdings gelungen, den bestehenden Aufwärtstrend nach oben zu verlassen – ein deutliches Zeichen für die Stärke der Käufer.

Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass die Allianz-Aktie bereits im Bereich von 426,20 Euro wieder nach oben dreht. Dort verläuft die obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals. Sollte dieser Bereich als Unterstützung halten, könnte sich daraus erneut die Chance auf steigende Kurse und neue Rekordstände ergeben.

Auf der Oberseite bleibt zunächst das bisherige Rekordhoch bei 454,60 Euro entscheidend. Gelingt es der Aktie, diese Marke zügig zu überwinden, könnte anschließend eine vorzeitige Rallye bis auf 471,60 Euro einsetzen.

Aufgrund der saisonalen Entwicklung wird dieses Szenario derzeit jedoch nicht bevorzugt. Für Anleger dürfte es daher sinnvoller sein, zunächst die möglichen unteren Kursbereiche und damit die Chancen während der laufenden Konsolidierung im Blick zu behalten.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 426,20 Euro

Kursziele : 454,60 und 471,60 Euro

Renditechance via DN2TGE : 75 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Allianz SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2TGE Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,96 - 5,01 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 393,1603 Euro Basiswert: Allianz SE KO-Schwelle: 393,1603 Euro akt. Kurs Basiswert: 443,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 471,60 Euro Hebel: 8,84 Kurschance: + 75 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8HVX Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,85 - 4,90 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 489,9584 Euro Basiswert: Allianz SE KO-Schwelle: 489,9584 Euro akt. Kurs Basiswert: 443,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,01 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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