Angetäuscht und gescheitert

Anfang September waren die Hoffnungen auf einen Ausbruch nach oben noch groß. Dafür hätte die Citigroup-Aktie die Marke von 138,75 US-Dollar überwinden müssen. Stattdessen scheiterte sie jedoch an der letzten Kursspitze aus Mitte August bei 140,88 US-Dollar und drehte anschließend wieder nach unten.

Die deutlichen Kursverluste der vergangenen Tage setzen die Aktie allerdings zunehmend unter Druck. Aktuell droht ein Ausbruch aus dem Dreieck nach unten. Sollte es dazu kommen, wäre auch der seit April 2025 bestehende Aufwärtstrend gefährdet. Ein Bruch dieses Trends könnte einen Wechsel der bisherigen Richtung einleiten.

Inzwischen befindet sich die Aktie an der unteren Begrenzung des Dreiecks. Fällt sie unter diese Unterstützung, dürfte als Nächstes der seit April letzten Jahres bestehende Aufwärtstrend bei 129,50 US-Dollar getestet werden. Sollte auch diese Marke nicht halten, könnte sich der Verkaufsdruck deutlich verstärken und ein größeres Verkaufssignal entstehen.

In diesem Fall wäre zunächst der 200-Tage-Durchschnitt bei 123,12 US-Dollar als weitere wichtige Marke zu beachten. Darunter könnte ein stärkerer Rücksetzer sogar bis auf 119,15 US-Dollar führen.

Zusätzlichen Druck auf die Aktie erzeugen die weiter nachgebenden technischen Indikatoren. Sowohl die Oszillatoren als auch wichtige Indikatoren wie MACD und RSI zeigen derzeit eine schwächere Dynamik.

Auf der Oberseite müsste die Citigroup-Aktie dagegen zunächst nachhaltig über mindestens 141,00 US-Dollar steigen. Damit würde sich die Chance auf einen erneuten Anstieg in Richtung 147,21 US-Dollar eröffnen. Nach der aktuellen Entwicklung ist dieses positive Szenario allerdings zunächst als zweitrangig einzustufen.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 129,00 US-Dollar

Kursziele : 119,15 und 123,12 US-Dollar

Renditechance via DU56NB : 70 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Citigroup Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU98DN Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,57 - 1,58 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 113,8412 US-Dollar Basiswert: Citigroup Inc. KO-Schwelle: 113,8412 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 131,77 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,27 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU56NB Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,40 - 1,41 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 147,2975 US-Dollar Basiswert: Citigroup Inc. KO-Schwelle: 147,2975 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 131,77 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 119,15 US-Dollar Hebel: 8,11 Kurschance: + 70 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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Haftungsausschluss

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