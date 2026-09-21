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    Goldpreis

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    Gold verliert leicht aktuell 4.350,93 USD

    Goldpreis verliert -0,62 % und steht bei 4.350,93 USD.

    Goldpreis - Gold verliert leicht aktuell 4.350,93 USD
    Foto: adobe.stock.com
    Leichte Verluste prägen den Handel. Gold rutscht um -0,62 % auf 4.350,93USD, bleibt aber im größeren Bild stabil.

    Gold Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,65 %
    1 Monat -3,99 %
    3 Monate +4,78 %
    1 Jahr +18,00 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.309,53USD. Heute notiert Gold bei 4.350,93USD. Ihr Einsatz wäre nun 16.612,6USD wert – ein Zuwachs von +232,25 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Gold (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Golds kräftige Erholung über 4.400 US-Dollar und das Wochenplus von 7,3 Prozent. Diskutiert werden weiteres Aufwärtspotenzial trotz steigender US-Renditen und Ölpreise, eine mögliche laufende Welle C sowie das Drehen der Minenaktien, teils nur als Strohfeuer. Außerdem stehen revidierte Kursziele, mögliche Goldnachfrage durch politische Empfehlungen und Risiken für Papiergold und das Geldsystem im Fokus.

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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

    Zur Gold Diskussion

    Informationen zu Gold

    Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.

    ETCs auf Gold

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 345,70EUR -0,62 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 122,00EUR -0,54 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 245,40EUR +0,84 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 337,66EUR +1,75 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 91,79EUR -0,40 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 536,50EUR -0,37 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 363,02EUR -0,41 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 73,49EUR -0,74 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 122,46EUR +0,01 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 8,484EUR -1,55 %

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Gold

    -0,61 %
    +0,65 %
    -3,99 %
    +4,78 %
    +18,00 %
    +125,66 %
    +145,60 %
    +232,25 %
    +990,58 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0




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    Markt Bote
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