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    ANALYSE-FLASH

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    UBS startet Atoss Software mit 'Neutral' - Ziel 100 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS startet Atoss-Bewertung mit Kursziel 100 Euro
    • Deutscher Markt laut UBS stabiler als Schlagzeilen
    • Hohe Bewertung hält Chancen und Risiken im Gleichgewicht
    ANALYSE-FLASH - UBS startet Atoss Software mit 'Neutral' - Ziel 100 Euro
    Foto: ATOSS Software AG

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Atoss Software beim Kursziel von 100 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Der deutsche Markt sei stabiler, als es die Schlagzeilen vermuten ließen, schrieb Jarrod Chisholm am Montag in seiner Auftaktanalyse zum Spezialisten für Workforce Management (WFM). Die Bewertung liege aber bereits am oberen Rand der Vergleichsgruppe, sodass sich Chancen und Risiken die Waage hielten./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:29 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie

    Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 93,00 auf Tradegate (21. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    ATOSS Software zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 135,00EUR was eine Bandbreite von +7,30 %/+44,85 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 100 Euro



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