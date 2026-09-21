ANALYSE-FLASH
UBS startet Atoss Software mit 'Neutral' - Ziel 100 Euro
- UBS startet Atoss-Bewertung mit Kursziel 100 Euro
- Deutscher Markt laut UBS stabiler als Schlagzeilen
- Hohe Bewertung hält Chancen und Risiken im Gleichgewicht
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Atoss Software beim Kursziel von 100 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Der deutsche Markt sei stabiler, als es die Schlagzeilen vermuten ließen, schrieb Jarrod Chisholm am Montag in seiner Auftaktanalyse zum Spezialisten für Workforce Management (WFM). Die Bewertung liege aber bereits am oberen Rand der Vergleichsgruppe, sodass sich Chancen und Risiken die Waage hielten./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:29 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 93,00 auf Tradegate (21. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ATOSS Software zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 135,00EUR was eine Bandbreite von +7,30 %/+44,85 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 100 Euro
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Community Beiträge zu ATOSS Software - 510440 - DE0005104400
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Warum Kurse unter 90 € bei ATOSS SE Geschenke sind - Meine Rechnung zu den Dividenden
- Attraktive Dividendenrendite: Nimmt man für das kommende Jahr eine konservative Dividende von 2,60 € an, sichert man sich bei einem Einstieg um 88 € bereits eine Ausschüttungsrendite von kanpp 3,0% - wohlgemerkt in einem hochprofitablen B2B-Software-Titel. Auf ein volles Jahr hochgerechnet entspricht dieser Geldzufluss der ja bereits Anfang Mai 2027 ausgeschüttet wird einer verzinsten Jahresrendeite von ca. 4,75% p.a. soviel Festgeldzins bekomme ich nirgendwo !
- Dividenden-Dynamik bis 2028: Steigt die Ausschüttung im Zuge des laufenden Cloud-Wchstums bis 2028 Richtung 3,00 €, klettet die persönliche Dividendenrendite auf den Einstandskurs auf über 3,4%.
- Der Cash-Puffer: Vergessen wir nicht die extrem solide Bilanz mit rund 10 € Barmitteln pro Aktie. Ziehen wir diesen Cash-Bestand gedanklich ab, zahlt man für das operative Business faktisch nur 78 €. Bezogen auf ein geschätztes EPS von ca. 3,40 € liegt die operative Gewinnrendite damit bei über 4,3%
- Prall gefüllte Kasse: Mit über 10 € Netto-Liquidität pro Aktie und weiterhin starkem operativen Cashflow verfügt ATOSS über beträchtliche Barmittel
- Historie & Kapazitäten: In der Vergangenheit hat ATOSS den Aktionären bei hoher Liquidität immer wieder Sonderausschüttungen zukommen lassen. Sollte der Vorstand zur nächsten Hauptversammlung neben den regulären 2,60 € beispielsweise noch 0,50 € bis 1,00 € Sonderdividende beschließen, würde die kurzfristige Periodenrendite noch weiter ansteigen.
- Wer hier bei 88 € kalte Füße bekommt, blendet 20 Jahre lückenlose Erfolgsgeschichte und zweistelliges Cloud-Wachstum aus. Qualität hat eben ihren Preis, und unter 90 € kriegt man ATOSS SE aktuell mit einem deutlichen Bewertungsabschlag.
- Für mich ist die Marschroute klar: Bei Schwäche im Bereich 88 € wird die Position in meinem Depot schrittweise ausgebaut. Die Zahlen am 21. Oktober dürften zeigen, wer hier Recht behält. Auch 2026 wird das 21te Rekordjahr in Folge werden, da bin ich mir ziemlich sicher !!!
Beste Grüße von Roschi-Jaxon
Der GB 2025 stellt voraus: "20 Rekordjahre in Folge". Ich habe die HV in 2024 und 2025 besucht. Sehr guter Eindruck. Trotzdem kräftiger Kursverfall. Mich juckt der nicht, ich habe meinen ersten Posten 2003 für Peanuts gekauft. Mich hat beeindruckt, dass Atoss nie zu viel versprochen hat. Wohl, damit sie ihre Prognose zuverlässig übertreffen können. Und ein absolut vorbildliches Verhalten des Gründers und lange Zeit deutlichen Mehrheitsaktionärs Obereder. Die Begründung für die ersten Boni-Dividenden: wir hatten beim Börsengang vorsorglich genug Geld eingesammelt. Jetzt, wo sich Atoss frei geschwommen hat, geben wir den Aktionären das überflüssig gewordene Geld zurück. Da ein Softwareunternehmen keine großen Sachinvestitionen braucht, wurde damals ein kleiner Goldschatz als "Finanzreserve" angelegt. Das führte in den Folgejahren tatsächlich mal zu einem Gewinnrückgang, weil der Goldpreis gefallen war. Länger als 20 Jahre her - das Gold ist noch vorhanden! Obereder (bzw. seine vermögensverwaltende Firma) hat heuer Aktien gekauft: 6.2. für 3.679.000 zu 86,56 € / 10.2. für 2.704.000 zu 90,71 € / 25.2. für 810.000 zu 81,05 €.
ATOSS SE: KGV nur 22, fast 3,4% Dividendenrendite und warum die KI-Sorgen übertrieben sind
- H1 2026 lag das EPS bereits bei 1,54 €
- Nehmen wir konservativ an, dass Q3 und Q4 2026 jeweils "nur" um 9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum zulegen, kommen wir im zweiten Halbjahr 2026 auf ein EPS von 1,83 €
- daraus ergibt sich ein Gesamt-EPS 2026 von ca. 3,36 €
- bei der bewährten Ausschüttungsquote von 75% ergibt das eine Dividende von 2,52€ je Aktie für das Jahr 2026
Attraktives Chance/Risiko-Verhältnis:
- Bei einem Aktienkurs von 75 € entspricht die erwartete Dividende einer Rendite von knapp 3,4% - zahlbar bereits Anfang Mai 2027 (also in rund 9 Monaten)
- das KGV für 2026 sinkt damit auf ca. 22. Für ein Unternehmen ohne Verschuldung, mit > 120 Millionen € Cash und einer 35%igen EBIT-Marge ist das sehr günstig!
Warum das KI-Disruptionsrisiko überschätzt wird: Die Sorge, dass KI Workforce-Management-Software einfach "ersetzt", greift zu kurz:
- Komplexität & Reglementierung: Arbeitszeitverwaltung in DACH ist hochkomplex (Tarifverträge, Betriebsrat, Mitbestimmungsrechte, lokale Arbeitsgesetze).
- Verzahnung: Die Software ist tief in Lohn- und Gehaltsabrechnungen und strengste Datenschutzanforderungen (DSGVO) integriert.
- Eintrittsbarrieren: Kein Unternehmen tauscht ein funktionierendes, rechtssicherers Zeiterfassungs- und Planungssystem leichtfertig gegen ein KI-Tool aus. KI wird bei ATOSS eher als Modul zur Optimierung der Einsatzpläne dienen, als das Kernsystem abzulösen.