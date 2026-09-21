UBS startet Atoss Software mit 'Neutral' - Ziel 100 Euro

Der GB 2025 stellt voraus: "20 Rekordjahre in Folge". Ich habe die HV in 2024 und 2025 besucht. Sehr guter Eindruck. Trotzdem kräftiger Kursverfall. Mich juckt der nicht, ich habe meinen ersten Posten 2003 für Peanuts gekauft. Mich hat beeindruckt, dass Atoss nie zu viel versprochen hat. Wohl, damit sie ihre Prognose zuverlässig übertreffen können. Und ein absolut vorbildliches Verhalten des Gründers und lange Zeit deutlichen Mehrheitsaktionärs Obereder. Die Begründung für die ersten Boni-Dividenden: wir hatten beim Börsengang vorsorglich genug Geld eingesammelt. Jetzt, wo sich Atoss frei geschwommen hat, geben wir den Aktionären das überflüssig gewordene Geld zurück. Da ein Softwareunternehmen keine großen Sachinvestitionen braucht, wurde damals ein kleiner Goldschatz als "Finanzreserve" angelegt. Das führte in den Folgejahren tatsächlich mal zu einem Gewinnrückgang, weil der Goldpreis gefallen war. Länger als 20 Jahre her - das Gold ist noch vorhanden! Obereder (bzw. seine vermögensverwaltende Firma) hat heuer Aktien gekauft: 6.2. für 3.679.000 zu 86,56 € / 10.2. für 2.704.000 zu 90,71 € / 25.2. für 810.000 zu 81,05 €.

Das Einzige was mich stört ist die hohe Quote an Ertragsteuern. 2025 waren es 32,77 %. Dazu ein Quervergleich: bei Mensch und Maschine waren es 25,84 %. Der wesentliche Unterschied: MuM ist in Weßling. Die erheben die GewSt mit einem Hebesatz von 330 %. München verlangt 490 %. Atoss suchte sich keine unternehmerfreundliche Gemeinde als Firmensitz und zahlt daher rund 4 Millionen € mehr - weil es München und andere Metropolen sein sollen.

Atoss ist bei mir ein eiserner Bestand. Nur Kurse ab 130 würden meine Meinung ändern. Eventuell.