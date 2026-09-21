Cyble und der Cyber Security Council der VAE unterzeichnen Absichtserklärung zur Stärkung der nationalen Fähigkeiten im Bereich der Bedrohungsanalyse

ABU DHABI, VAE, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- Cyble, ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Cybersicherheitsunternehmen, gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit dem Cyber Security Council der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) bekannt, der für die Stärkung der Cybersicherheit in den VAE zuständigen Bundesbehörde. Die Vereinbarung besiegelt eine strategische Zusammenarbeit, deren Schwerpunkt auf den Fähigkeiten von Cyble im Bereich der Bedrohungsanalyse liegt, und stellt einen bedeutenden Meilenstein in Cyble's Engagement im nationalen Cybersicherheits-Ökosystem der VAE dar.

Die Absichtserklärung schafft einen Rahmen, innerhalb dessen Cyble den Council bei dessen Aufgabe des Schutzes der digitalen Infrastruktur der VAE unterstützt, wobei der Schwerpunkt auf der Bereitstellung hochentwickelter Bedrohungsinformationen, Frühwarnkapazitäten und umsetzbarer Erkenntnisse zu neu auftretenden Cyberrisiken liegt, denen Regierungsstellen und Einrichtungen der kritischen Infrastruktur im ganzen Land ausgesetzt sind.

Diese Zusammenarbeit spiegelt das anhaltende Engagement der VAE wider, auf nationaler Ebene eine widerstandsfähige und zukunftsorientierte Cybersicherheitsstrategie aufzubauen, und positioniert Cyble als vertrauenswürdigen Technologiepartner im Rahmen dieser Bemühungen. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Council möchte Cyble dazu beitragen, den Überblick über Bedrohungsakteure, böswillige Kampagnen und Schwachstellen zu verbessern, welche die wichtigsten Systeme und Dienste der VAE beeinträchtigen könnten.

„Dies ist nicht nur eine Ankündigung einer Partnerschaft. Dies ist eine strategische Bestätigung der Fähigkeiten von Cyble auf nationaler Ebene im Bereich Cybersicherheit und möglicherweise der Einstieg in eine Zusammenarbeit mit der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate sowie in das Ökosystem der kritischen Infrastruktur des Landes", sagte Beenu Arora, CEO und Mitbegründer von Cyble. „Die Zusammenarbeit mit dem Cyber Security Council unterstreicht das Vertrauen, das in unsere Threat-Intelligence-Plattform gesetzt wird, und spiegelt die wachsende Bedeutung einer proaktiven, auf Erkenntnissen basierenden Verteidigung wider, wenn es darum geht, Nationen vor immer raffinierteren Cyberbedrohungen zu schützen."

„Der Cyber Security Council hat sich zum Ziel gesetzt, strategische Partnerschaften mit erstklassigen Technologieanbietern aufzubauen, welche die Cyberresilienz der Vereinigten Arabischen Emirate auf allen Ebenen stärken", erklärte Dr. Mohamed Al Kuwaiti, Head of Cybersecurity der Vereinigten Arabischen Emirate. „Die Absichtserklärung mit Cyble spiegelt unser gemeinsames Engagement für den Schutz der digitalen Infrastruktur des Landes wider, das auf fortschrittlichen Bedrohungsinformationen und einer proaktiven, informationsgestützten Verteidigung beruht – damit die VAE weiterhin eine Vorreiterrolle bei der weltweiten Cybersicherheitsbereitschaft einnehmen."

Die Vereinbarung ist Teil der umfassenderen Strategie von Cyble, die Zusammenarbeit mit Regierungs- und Aufsichtsbehörden im gesamten Nahen Osten zu vertiefen und damit seine Position als vertrauenswürdiger Partner nationaler Cybersicherheitsbehörden zu stärken, die sich in einer zunehmend komplexen Bedrohungslandschaft zurechtfinden müssen.

Die von Blaze AI unterstützte Threat-Intelligence-Plattform von Cyble, Cyble Vision, wird bei dieser Zusammenarbeit eine zentrale Rolle spielen – sie ermöglicht eine schnelle Erkennung, automatisierte Analyse und kontextbezogene Einblicke in Ransomware, Phishing, Betrug und andere sich ständig weiterentwickelnde Bedrohungen, die für die Prioritäten der nationalen Sicherheit relevant sind.

Informationen zu Cyble

Cyble ist ein weltweit tätiges, KI-basiertes Cybersicherheitsunternehmen, das sich auf Bedrohungsinformationen, Schutz vor digitalen Risiken und die Überwachung des Dark Web spezialisiert hat. Die Flaggschiff-Plattform des Unternehmens, Cyble Vision, die auf Blaze AI basiert, bietet schnelle Erkennung von Bedrohungen, automatisierte Analyse und kontextbezogene Einblicke in Ransomware, Phishing und Betrug.

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