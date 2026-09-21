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    Societe Generale peilt weiter steigende Renditen an - Hohe Ausschüttungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Societe Generale strebt 13–14 Prozent RoTE bis 2029
    • Krupa will Kosten senken und Erlöse steigern
    • 21 Milliarden Euro fließen bis 2029 an Aktionäre
    Societe Generale peilt weiter steigende Renditen an - Hohe Ausschüttungen
    Foto: AUFORT Jérome - stock.adobe.com

    PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Societe Generale rechnet mittelfristig mit einer deutlich höheren Eigenkapitalrendite. Um das Ziel zu erreichen, möchte Bankchef Slawomir Krupa die Kosten weiter senken. Zudem sollen die Erlöse steigen. Auf diese Weise soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) bis 2029 auf 13 bis 14 Prozent sowie auf mehr als 15 Prozent in den Jahren danach klettern. Nach der Vorlage der Halbjahreszahlen hatte die französische Bank das Renditeziel für das laufende Jahr auf etwa elf Prozent erhöht. Krupa kündigte in der Mitteilung zu dem am Montag stattfindenden Kapitalmarkt an, bis zum Jahr 2029 mindestens 21 Milliarden Euro in Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe stecken zu wollen. Damit sollen rund die Hälfte der erzielten Gewinne direkt und indirekt an die Aktionäre ausgeschüttet werden./zb/stk

    Societe Generale

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    ISIN:FR0000130809WKN:873403
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Societe Generale Aktie

    Die Societe Generale Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,48 % und einem Kurs von 74,11 auf Tradegate (21. September 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Societe Generale Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Societe Generale zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.






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