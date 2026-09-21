🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Die nächste Eurokrise?

    285 Aufrufe 285 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wahlschlappe, Zinspoker, Frankreich-Angst: Der DAX lacht drüber

    Trotz Wahldebakel für die Union klettert der DAX. Gleichzeitig kracht der Ölpreis, Japan zieht die Zinsen kräftig an und Frankreich rutscht tiefer in die Krise. Was das für Anlegerinnen und Anleger bedeutet.

    Für Sie zusammengefasst
    Die nächste Eurokrise? - Wahlschlappe, Zinspoker, Frankreich-Angst: Der DAX lacht drüber
    Foto: Seth Wenig - AP

    Der DAX hat sich am Montag von der Wahlschlappe der Union unbeeindruckt gezeigt und mit 25.433 Punkten ein Plus von 0,80 Prozent verbucht, deutlich mehr als die von IG am Morgen erwartete Marke von 25.418 Punkten. Gleich mehrere Entwicklungen sorgten für die gute Stimmung an den Märkten, von der Zinspolitik in Asien über fallende Ölpreise bis hin zu einer überraschend optimistischen Konjunkturprognose.

    Wahlschlappe für die Union

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    23.761,68€
    Basispreis
    16,88
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.151,53€
    Basispreis
    16,94
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die jüngsten Landtagswahlen hatten durchaus Sprengkraft für die politische Landschaft: In Mecklenburg-Vorpommern verlor die CDU ihre Regierungsbeteiligung, während die Linke in Berlin deutlich zulegte. Deren wohnungspolitische Positionen belasteten prompt die Aktien von Vonovia und Deutsche Wohnen. Thomas Altmann von QC Partners ordnete die Reaktion an den Börsen folgendermaßen ein: Das internationale Interesse an deutschen Landtagswahlen bleibe zwar noch begrenzt, wachse aber spürbar, so der Marktanalyst.

    Konjunktur mit Rückenwind

    Für Auftrieb sorgte derweil eine positive Wendung bei den Wachstumsaussichten: Das Institut der deutschen Wirtschaft verdreifachte seine Prognose für das kommende Jahr auf ein Wirtschaftswachstum von 1,2 Prozent. Gleichzeitig rechnen die Ökonomen mit einer Inflation von gut 2,5 Prozent, was die Erwartung stützt, dass die Europäische Zentralbank ihren Kurs nicht verschärfen muss.

    Asiens Börsen im Aufwind

    Auch aus Asien kamen positive Signale. Die Börsen der Region zogen an, getrieben von der anhaltend starken Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz. Der koreanische Kospi, die taiwanesische Börse, der MSCI Asia-Pacific ex Japan und der chinesische CSI 300 legten allesamt zu. Auch die Nikkei-Futures und die Terminkontrakte an den westlichen Börsen drehten im Zuge dessen ins Plus, was die insgesamt gute Risikostimmung am Montag zusätzlich befeuerte.

    Wähle deine Prämie: Trading, Depotübertrag oder beidesBei SMARTBROKER+ sicherst du dir im September bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.
    Prämie sichern

     

    Ölpreise auf Talfahrt

    Einen weiteren Schub lieferte der Ölmarkt: Sowohl die Nordsee-Sorte Brent als auch die amerikanische Sorte WTI verbilligten sich spürbar, nachdem sich die geopolitische Lage rund um Iran, die Huthi-Miliz, den saudischen Ölkonzern Saudi Aramco und die Straße von Hormuz zuletzt entspannt hatte, wie es in einer Analyse von JPMorgan hieß. Tim Waterer von KCM Trade und Thomas Altmann verwiesen unabhängig voneinander auf dieselbe Kausalkette hinter der Kursreaktion: Sinkende Ölpreise dämpften die Inflationserwartungen, das wiederum stütze die Aussicht auf niedrigere Zinsen und treibe auf diesem Weg die Aktienkurse an.

    Yen, Fed und die globale Zinswende

    Zinsfantasie lieferte auch Asien direkt: Die japanische Notenbank hob ihren Leitzins um 1,25 Prozentpunkte auf den höchsten Stand seit 31 Jahren an, was dem Yen laut Fred Neumann von HSBC deutlichen Auftrieb gab. Parallel dazu wird auch bei der amerikanischen Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank mit weiteren Zinsschritten gerechnet.

    Das FedWatch-Tool der Terminbörse Chicago Mercantile Exchange sieht die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Oktober inzwischen bei 55 Prozent, in der Vorwoche waren es noch 42,5 Prozent. Der Dollar-Index gab entsprechend nach. Thomas Simons von Jefferies brachte den Euro zusätzlich mit dem Erstarken der AfD bei den jüngsten Landtagswahlen in Verbindung.

    Frankreich gerät unter Druck

    Weniger rosig fiel der Blick nach Frankreich aus: Die Ratingagentur DBRS Morningstar senkte ihren Ausblick für die französische Kreditwürdigkeit, woraufhin die Risikoaufschläge französischer Staatsanleihen anzogen. Thomas Altmann erinnerte dabei an die Eurokrise der Jahre 2011 und 2012, auch wenn die aktuelle Lage seiner Einschätzung nach noch nicht mit jener Zeit vergleichbar sei.

    Anlegerinnen und Anleger dürften die Gemengelage aus Zinsfantasie, sinkenden Ölpreisen und politischen Risiken in den kommenden Tagen weiter genau verfolgen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Die nächste Eurokrise? Wahlschlappe, Zinspoker, Frankreich-Angst: Der DAX lacht drüber Trotz Wahldebakel für die Union klettert der DAX. Gleichzeitig kracht der Ölpreis, Japan zieht die Zinsen kräftig an und Frankreich rutscht tiefer in die Krise. Was das für Anlegerinnen und Anleger bedeutet.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     