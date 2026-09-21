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    Prien

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    Regierung muss Sorgen der Bürger bei Reformen ernster nehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Prien fordert nach Wahlen Änderungen der Politik
    • Regierung soll Ängste ernster nehmen und zuhören
    • CDU muss Kompromisse schließen und breiter werden
    Prien - Regierung muss Sorgen der Bürger bei Reformen ernster nehmen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien hat sich nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin für Änderungen der Regierungspolitik ausgesprochen. "Wir müssen auf dem eingeschlagenen Weg grundsätzlich weitermachen. Offensichtlich haben wir aber den Leuten nicht richtig zugehört. Es fehlt an Empathie", sagte Prien im Deutschlandfunk.

    Das sei ein berechtigter Vorwurf. "Das muss jetzt anders werden. Wir müssen die berechtigen Ängste von vielen Menschen ernster nehmen offensichtlich auch bei der Ausgestaltung der Reformen." Prien sagte weiter: "Der Kanzler weiß selber, dass er sich wird ändern müssen." Zugleich betonte die CDU-Politikerin, dass die Bundesregierung für vier Jahre gewählt sei.

    Die CDU war bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Landtag geflogen - erstmals in einem Bundesland. In Berlin muss die CDU nach dem vorläufigen Wahlergebnis die Regierungsverantwortung an die Linke abgeben.

    Prien sagte, die CDU müsse sich wieder breiter aufstellen. "CDU pur ist nicht die Lösung." Man werde auch Kompromisse schließen müssen. "Und wir müssen einfach mehr darauf achten, dass wir nicht Dinge versprechen, die wir am Ende nicht werden halten können."/sk/DP/zb






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