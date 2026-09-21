Nevadas Explorer bohren erfolgreich nach Gold und Silber

Die historisch einschlägigen Bergbaugebiete in Nevada bieten noch immer wieder Potenzial für hochgradige Entdeckungen, wie ein Blick auf jüngste Bohrungen, Ressourcenschätzungen und Feldprogramme belegt.

Der Metallexplorer Advanced Gold Exploration (ISIN: CA00792D2023, WKN: A41RJV) hat bei der Suche nach einem hochgradigen Silbervorkommen auf das Silver Belle-Projekt im Eureka County im US-Bundesstaat Nevada gesetzt. Das Projekt, das ursprünglich in den 1930er Jahren erschlossen wurde, hat seither keine moderne Exploration erfahren. Genau diese moderne Exploration wurde nun gestartet – mit Erfolg.

Im Frühjahr führten die Geologen des Explorers ein Kartierungs- und Probenahme-Erkundungsprogramm auf dem 2.000 Acres (gut 8 km2) großen Gelände durch. Das Ergebnis ist vielversprechend: Mindestens drei Zonen zeigen eine hochgradige Mineralisierung. Diese Zonen erstrecken sich über mehrere Kilometer und wurden durch kleine historische Minen und Schürfstellen erkundet. In der Mine Pixie ergab eine Probe 257 Gramm Silber pro Tonne über 70 Zentimeter. In der Mine Philippsburg fanden die Geologen 192 Gramm Silber pro Tonne sowie mehr als 10 % Blei, 2,3 % Zink und 0,1 % Kupfer. Eine Probe aus der Mine Mammoth ergab 189 Gramm Silber pro Tonne und 7,4 % Zink.

Advanced Gold Exploration bestätigt Silber- und Antimonfunde

Die Historie des Projekts war ein wesentlicher Grund für die Entscheidung, dort nach Silber zu suchen. In dem Gebiet wurde vor rund 90 Jahren produziert. In den 1930er Jahren baute Silver Belle Mining einen Schacht sowie mehrere Stollen und Querschläge über insgesamt 500 Fuß. Aus dem Jahr 1937 ist eine Erzlieferung an eine Schmelzhütte dokumentiert. Die damals gelieferten 21 Tonnen enthielten 1.611 Gramm Silber und 3.000 Gramm Antimon pro Tonne sowie 37% Blei, 10 % Zink und 1 % Kupfer.

Das Hauptziel des Probenahmeprogramms bestand darin, historische Mineralisierungen, die in früheren Förderanlagen und Schürfgruben identifiziert worden waren, im Rahmen eines technischen Berichts gemäß NI 43-101 erneut nachzuweisen und zu validieren. Der technische Bericht wurde im August eingereicht. Der Optimismus der Geologen stützt sich zum einen auf die Historie des lizenzierten Projektgebiets, zum anderen auf die Geologie der erweiterten Region. Nevada ist nicht umsonst der Bergbau-Hotspot der USA und der Eureka-Battle-Mountain-Gürtel, in dem sich Silver Belle befindet, ist unter Explorern weltweit berühmt.