NOVELIC geht eine Partnerschaft mit Smart Eye, einem weltweit führenden DMS-Anbieter, ein um Kamera- und Radar-Überwachungssysteme der nächsten Generation für den Fahrzeuginnenraum zu entwickeln

Ziel der Partnerschaft ist es, eine leistungsstarke Lösung zur Fahrer- und Insassenüberwachung auf den Markt zu bringen, die Kamera- und Millimeterwellen-Radartechnologie mit Edge-Verarbeitung nutzt.

BELGRAD, RS / ACCESS Newswire / 21. September 2026 / NOVELIC, ein in Belgrad ansässiger Innovator im Bereich Millimeterwellen-Radarlösungen, gab eine strategische Partnerschaft mit Smart Eye bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von Fahrerüberwachungssystemen (DMS) und KI für die Innenraumerfassung, um OEMs einen umfassenden Funktionsumfang zur Verfügung zu stellen, der die kommenden Euro-NCAP-Anforderungen an die Fahrer- und Insassenüberwachung erfüllt. Das Ergebnis ist eine skalierbare und kosteneffiziente Lösung, die Bildverarbeitung und Radartechnologie für eine unkomplizierte Integration kombiniert. Da die Software vollständig auf dem Sensor läuft, ist lediglich eine einzige CAN-Bus-Schnittstelle zum Fahrzeug erforderlich, wodurch externe Hardware, LVDS-Schnittstellen und zusätzliche Rechenlast an anderer Stelle im Fahrzeug entfallen.

Der innovative Systemansatz von NOVELIC und Smart Eye wird erstmals am Stand Nr. 305 von Smart Eye auf der InCabin Europe 2026 in Barcelona vorgestellt. Die Vorführung wird die verbesserte Leistung und die Einhaltung relevanter Sicherheitsprotokolle durch die Fusion von Radar- und Bildverarbeitungstechnologien demonstrieren.

Die preisgekrönte ACAM-60-GHz-Radar-Technologie von NOVELIC zur Überwachung des Fahrzeuginnenraums ermöglicht eine zuverlässige Erkennung der Anwesenheit von Kindern, die von Kindersitzen, Decken und anderen Hindernissen unbeeinträchtigt bleibt, und bietet gleichzeitig zusätzliche Funktionen wie die Erkennung der Sitzbelegung sowie Eindring- und Annäherungswarnungen auf demselben Modul. ACAM ist das kompakteste und energieeffizienteste Modul auf dem Markt und ermöglicht eine einfache Integration in verschiedene Fahrzeugtypen.

Smart Eye bietet die umfassendste Palette bildverarbeitungsbasierter Funktionen zur Innenraumüberwachung und liefert branchenführende Sicherheitsfunktionen für 24 Erstausrüster und 380 Fahrzeugmodelle.

„Radartechnologie wird zweifellos auch in Zukunft ein zentraler Bestandteil leistungsstarker Lösungen für den Fahrzeuginnenraum sein“, sagte Dr. Raffaele Soloperto, CBDO bei NOVELIC. „Davon waren wir schon überzeugt, als wir diese Reise vor fast einem Jahrzehnt begannen, und die Zeit hat uns Recht gegeben – NOVELIC erhielt im vergangenen Jahr Auszeichnungen und Nominierungen, und in diesem Jahr läuft die Serienproduktion in unseren Werken an. Das eigentliche Ziel der Branche ist jedoch die Erreichung maximaler Sicherheit – und die Partnerschaft mit dem weltweit führenden Anbieter von Bildverarbeitungssystemen für den Fahrzeuginnenraum ist der effektivste Weg, um sicherzustellen, dass zukünftige Fahrzeuge über eine zuverlässige, lückenlose Abdeckung des gesamten Innenraums für alle von Euro NCAP vorgeschriebenen Fälle verfügen.“