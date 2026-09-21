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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg senkt Ziel für Bilfinger auf 63 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg senkt Bilfinger-Kursziel auf 63 Euro
    • Kunden halten sich zurück und drücken Jahresziele
    • Ziele für 2030 wirken derzeit sehr ambitioniert
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ziel für Bilfinger auf 63 Euro - 'Hold'
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bilfinger von 92,50 auf 63,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zurückhaltung der Kunden sei verantwortlich für die Senkung der Jahresziele des Industriedienstleisters, schrieb Andreas Wolf am Freitag. Die bestätigten Ziele für 2030 erscheinen ihm vor dem aktuellen Hintergrund reichlich ambitioniert./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie

    Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 58,20 auf Tradegate (21. September 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Bilfinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,40Euro. Von den letzten 5 Analysten der Bilfinger Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 92,00Euro was eine Bandbreite von +12,50 %/+64,29 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 63 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 63,00, was eine Steigerung von +11,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Bilfinger - 590900 - DE0005909006

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang nach der Gewinnwarnung. Diskutiert werden vor allem Unterauslastung in Hochlohnländern, ein ungünstigerer Umsatzmix und die hohe Kostenflexibilität; ein struktureller Nachfrageeinbruch sei bislang nicht belegt. Das Sparprogramm mit bis zu 1.500 Stellen und 75 Mio. Euro jährlichen Einsparungen wird als entscheidend bewertet. Charttechnisch gelten 60,58 Euro (200-Wochen-Linie) und 50–52 Euro als wichtige Marken; zugleich wird auf hohe Volatilität und mögliche Nachkäufe spekuliert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bilfinger eingestellt.

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    dpa-AFX
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