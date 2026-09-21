ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Bilfinger auf 63 Euro - 'Hold'
- Berenberg senkt Bilfinger-Kursziel auf 63 Euro
- Kunden halten sich zurück und drücken Jahresziele
- Ziele für 2030 wirken derzeit sehr ambitioniert
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bilfinger von 92,50 auf 63,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zurückhaltung der Kunden sei verantwortlich für die Senkung der Jahresziele des Industriedienstleisters, schrieb Andreas Wolf am Freitag. Die bestätigten Ziele für 2030 erscheinen ihm vor dem aktuellen Hintergrund reichlich ambitioniert./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 58,20 auf Tradegate (21. September 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Bilfinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,40Euro. Von den letzten 5 Analysten der Bilfinger Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 92,00Euro was eine Bandbreite von +12,50 %/+64,29 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 63 Euro
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Habe mir eine Position zu unter 60 gekauft. Sollte die Reise weiter gen Süden gehen werde ich wohl verdoppeln.