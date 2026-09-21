BERENBERG stuft Patrizia auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Patrizia mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe zuletzt betont, dass sein wachsendes Engagement in Infrastruktur-Projekte bei der Investorenbasis weiter auf eine hohe Nachfrage stoße, schrieb Kai Klose am Freitag. Er sieht Patrizia dank der verbesserten Profitabilität auf einem guten Weg zu den diesjährigen Gewinnzielen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 6,75EUR auf Tradegate (18. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: Patrizia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,50

Kursziel alt: 9,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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