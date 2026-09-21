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    AKTIE IM FOKUS

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    Vonovia vorbörslich etwas unter Druck nach Berlin-Wahl

    Für Sie zusammengefasst
    • Vonovia-Aktien reagieren mit moderaten Verlusten
    • Linke Wahlsiegerin plant Enteignungen und Mietendeckel
    • Koalition und rechtliche Hürden machen den Ausgang offen
    AKTIE IM FOKUS - Vonovia vorbörslich etwas unter Druck nach Berlin-Wahl
    Foto: 1187094003

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia haben im vorbörslichen Handel am Montag mit überschaubaren Verlusten auf den Ausgang der Landtagswahl in Berlin reagiert. Die Papiere des Wohnungsbaukonzerns notierten auf der Plattform Tradegate 1,4 Prozent unter dem Xetra-Schluss am Freitag und weiteten damit ihre jüngsten Verluste aus.

    Anleger sind besorgt, da Wahlsiegerin Elif Eralp von den Linken große Wohnungsunternehmen enteignen und einen Mietendeckel für landeseigene Wohnungen einführen will. "Wenn die Linke regiert, wird vergesellschaftet. Das habe ich so gesagt, und dabei bleibe ich auch", sagte Eralp in der ARD.

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    Die Linke bezieht sich mit ihrer Forderung auf einen erfolgreichen Volksentscheid aus dem Jahr 2021 zur Enteignung großer Wohnungskonzerne gegen Entschädigung. Die Hoffnung: Durch so erlangte 220.000 zusätzliche kommunale Wohnungen könne die Stadt mehr Einfluss auf den Wohnungsmarkt bekommen, auf dem die Mieten seit Jahren sehr stark steigen.

    Experten sehen aber bei der geplanten Enteignung hohe rechtliche, politische und finanzielle Hürden. Die Grünen stehen bei dem Thema zwar an der Seite der Linken. Noch jedoch ist offen, ob die SPD in einem Bündnis die Linken-Forderung mittragen würde. Ihr Spitzenkandidat Steffen Krach ging am Wahlabend nicht von einer Enteignung aus. "Ich bin mir sehr sicher, dass es am Ende nicht klappen wird", sagte Krach. Die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner sei dagegen.

    Zudem ist bisher nicht klar, ob Eralp überhaupt in Berlin regieren kann. Denn rechnerisch wäre auch eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD und damit unter Ausschluss der Linken möglich.

    Bei der Bekämpfung der Wohnungsnot in Berlin sieht sich derweil Vonovia selbst in einer wichtigen Rolle. "Ich glaube, dass unser Unternehmen Teil der Lösung sein muss und auch ist", sagte Vorstandschef Luka Mucic im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. So habe Vonovia etwa den Neubau hochgefahren./la/stk

    Vonovia

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 17,38 auf Tradegate (21. September 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +13,67 %/+93,24 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Druck auf die Vonovia-Aktie durch hohe Anleiherenditen und anstehende Refinanzierungen, die steigende Zinskosten verursachen könnten. Politische Unsicherheiten und mögliche Enteignungsdebatten belasten zusätzlich die Bewertung und das Vertrauen. Genannt werden Kursrisiken bis etwa 10 Euro, zugleich aber Erholungspotenzial bei nachlassendem Berlin-Theater und normalisierten Zinsen; einige Anleger erwägen Nachkäufe.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

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    dpa-AFX
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