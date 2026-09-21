Eine Homepage, die weiß, wer sie liest, und eine Redaktion, die nach wie vor entscheidet, was an erster Stelle steht

WASHINGTON, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- Arc XP, die bei The Washington Post entwickelte Medientechnologieplattform, hat Arc XP Compass auf den Markt gebracht, eine Personalisierungs-Engine für Nachrichten-Startseiten und Rubrikseiten. Arc XP Compass unterscheidet zwischen wiederkehrenden und neuen Lesern, merkt sich, was jeder zuletzt gelesen hat, und passt die Seite entsprechend an. Es ist genau das Erlebnis, auf das Instagram und TikTok eine ganze Generation konditioniert haben – nur eben auf Nachrichten übertragen. Der Unterschied liegt darin, wer die Prioritäten festlegt: Die Redakteure entscheiden nach wie vor, welche Meldungen an erster Stelle stehen.

Arc XP Compass erkennt wiederkehrende Leser, merkt sich, was sie zuletzt gelesen haben, und zeigt ihnen, was sie verpasst haben. Die Redakteure entscheiden nach wie vor, was an erster Stelle steht.

Die Verlage haben gerade eine Schwelle überschritten. Soziale Medien und Videoplattformen haben erstmals die eigenen Websites und Apps der Verlage als beliebteste Quelle für Nachrichten überholt: Laut dem „Digital News Report 2026" des Reuters Institute for the Study of Journalism nutzen 54 % der Befragten in 48 Märkten diese Kanäle, während die eigenen Websites und Apps der Nachrichtenorganisationen bei 51 % liegen.

„Catch Me Up" ist das deutlichste Beispiel dafür. Am Montag bricht ein Waldbrand aus, und eine Leserin befolgt noch am selben Abend die ersten Evakuierungsanordnungen. Drei Tage lang liest sie keine Nachrichten mehr. Bis Donnerstag hat sich die Lage bereits viermal geändert: Die Brandgrenzen konnten gehalten werden, zwei Stadtteilewurden wieder für die Rückkehr freigegeben, der Landkreis leitete eine Untersuchung gegen den örtlichen Energieversorger ein, und die Zahl der Opfer wurde korrigiert. Arc XP Compass weiß, dass sie hier war und wo sie aufgehört hat, und beginnt mit einer chronologischen Zusammenfassung der Veränderungen, die während ihrer Abwesenheit eingetreten sind – basierend auf den eigenen Berichten der Redaktion und nicht auf einer generierten Zusammenfassung. Ein Erstbesucher bekommt davon nichts mit.