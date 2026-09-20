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    SMA Solar AG

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    KGVs deutlich billiger!

    Der Solartechnikhersteller SMA Solar hat an seinem Stammsitz in Niestetal (Landkreis Kassel) eine neue Fertigungsanlage eröffnet. In der sogenannten "Gigawatt Factory" wird Wechselrichtertechnik für große Solar- und Energieprojekte produziert. Nach eigenen Angaben hat SMA rund 80 Millionen Euro in das neue Werk investiert. Dies stellt eine der bedeutendsten Produktionsinvestitionen in der Unternehmensgeschichte dar. Mit der fortschreitenden Elektrifizierung der Industrie, der Mobilität, der digitalen Infrastruktur und der Gesellschaft steigt auch der Bedarf an einer zuverlässigen Energieinfrastruktur. Dabei sind der Aufbau und der resiliente Betrieb dieser Infrastruktur entscheidend, um erneuerbare Energien zu integrieren, Stromnetze zu stabilisieren und eine sichere sowie bezahlbare Energieversorgung zu gewährleisten.

    Zum Chart

    Längerfristig betrachtet hat sich der SMA-Kurs von der schwachen Entwicklung des Jahres 2024 wieder erholt. Genauer gesagt stoppte der Kursrückgang Mitte November 2024 bei 10,94 Euro und ging in eine Bodenbildung über. Ab Anfang Mai 2025 ist die Kurserholung gestartet und erreichte am 18. Mai 2026 das Zweijahreshoch bei 70,70 Euro. Momentan notiert das Papier knapp 50 Prozent unter dem Allzeithoch vom 30. Juni 2023 bei 112,70 Euro. Dies zeigt das Potenzial der Aktie. Ob das Allzeithoch zeitnah wieder getestet wird, hängt jedoch zunehmend von der Konkurrenz mit den preiswerteren chinesischen Produkten ab. Der globale Boom in der Photovoltaik wurde erst durch die kostengünstigen Paneele aus China losgetreten. Mittlerweile liegt der chinesische Marktanteil in diesem Segment bei 90 Prozent. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Geschichte bei den Wechselrichtern nicht wiederholt. Reuters berichtete zudem über die starke Entwicklung des Auftragsbestands, hervorgerufen durch die Nachfrage nach Energiespeichern. Das ist für den Aktienkurs wichtig, weil dadurch Rücksetzer technisch eher als Konsolidierung eines längerfristigen Aufwärtstrends interpretiert werden können. Ein nachhaltiger Ausbruch über etwa 63–64 Euro würde das kurzfristige Chartbild eindeutig verbessern.

    SMA Solar Technology AG (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 70,70 // 78,01 Euro
    Unterstützungen: 53,20 // 46,88 Euro

    Fazit

    Reuters berichtete über die starke Entwicklung des Auftragsbestands bei SMA Solar, hervorgerufen durch die Nachfrage nach Energiespeichern.

    Mit einem Open End Turbo Long (WKN MN6KJ8) könnten risikobereite Anleger, die einen steigenden Kurs der SMA Solar Technology AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,71 profitieren. Das Ziel sei bei 70,70 Euro angenommen (28,96 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

    Dieser könnte beim Basiswert bei 46,88 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 5,14 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

    Strategie für steigende Kurse
    WKN: MN6KJ8 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 15,06 – 15,42 Euro Emittent: Morgan Stanley
    Basispreis: 42,22 Euro Basiswert: SMA Solar Technology AG
    KO-Schwelle: 42,22 Euro akt. Kurs Basiswert: 56,80 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 28,96 Euro
    Hebel: 3,71 Kurschance: + 88 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Quelle: Morgan Stanley

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    SMA Solar AG KGVs deutlich billiger! Der Solartechnikhersteller SMA Solar hat an seinem Stammsitz in Niestetal (Landkreis Kassel) eine neue Fertigungsanlage eröffnet. In der sogenannten "Gigawatt Factory" wird Wechselrichtertechnik für große Solar- und Energieprojekte produziert. Nach …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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