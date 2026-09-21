RBC stuft UBS AG auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS mit einem Kursziel von 44 Franken auf "Outperform" belassen. Die Zahl möglicher Szenarien für die Kapitalausstattung ausländischer Töchter habe in den letzten Wochen zugenommen, schrieb Anke Reingen in ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Schweizer Großbank müsse hier mit einer Lösung vorankommen, um den Druck auf den Anlagehintergrund loszuwerden./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2026 / 18:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2026 / 18:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 00:45 / EDT
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Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 44,31EUR auf Lang & Schwarz (21. September 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
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