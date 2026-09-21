RBC stuft UBS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS mit einem Kursziel von 44 Franken auf "Outperform" belassen. Die Zahl möglicher Szenarien für die Kapitalausstattung ausländischer Töchter habe in den letzten Wochen zugenommen, schrieb Anke Reingen in ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Schweizer Großbank müsse hier mit einer Lösung vorankommen, um den Druck auf den Anlagehintergrund loszuwerden./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2026 / 18:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 44,31EUR auf Lang & Schwarz (21. September 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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