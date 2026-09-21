Copper One erweitert das Phase-2-Bohrprogramm auf bis zu 10.000 Fuß und beauftragt Evolve Exploration Nevada mit Arbeiten auf dem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill

VANCOUVER, BC / 18. September 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) („Copper One“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Evolve Exploration Nevada, LLC („Evolve“) beauftragt hat, Diamantkernbohrungen auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Silber-Gold-Vorzeigeprojekt Majuba Hill („Majuba Hill“ oder das „Projekt“) in Pershing County, Nevada, im Rahmen eines Bohrdienstleistungsvertrags vom 15. September 2026 (der „Vertrag“) durchzuführen. Das Unternehmen freut sich, zudem bekannt zu geben, dass es sein geplantes Phase-2-Diamantkernbohrprogramm (das „Phase-2-Programm“) auf bis zu 10.000 Fuß (3.048 Meter) an HQ/PQ-Diamantkernbohrungen ausgeweitet hat.

Das erweiterte Phase-2-Programm soll die systematische Erkundung vorrangiger Ziele bei Majuba Hill beschleunigen und die Zielsetzung des Unternehmens unterstützen, das Projekt in Richtung einer ersten Mineralressourcenschätzung voranzutreiben, die gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt wird. Bislang wurden auf Majuba Hill mehr als 100 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 90.000 Fuß (27.432 Meter) niedergebracht.

Die Analyseergebnisse des abgeschlossenen Phase-1-Bohrprogramms 2026 stehen noch aus. Das Phase-2-Programm wird voraussichtlich am oder um den 1. Oktober 2026 beginnen.

Abbildung 1: Chalkopyrit und Pyrrhotit, die in der Brekzienzone in Bohrung MHB-37B in einer Tiefe von etwa 1.982 Fuß (604 Meter) beobachtet wurden. Die Analyseergebnisse stehen noch aus. Die visuelle Identifizierung ist vorläufig und sollte nicht als Ersatz für die Ergebnisse der Laboranalyse angesehen werden.

David Greenway, President und Chief Executive Officer von Copper One, erklärte: „Die Ausweitung des Phase-2-Programms auf bis zu 10.000 Fuß ermöglicht es uns, weitere vorrangige Ziele zu untersuchen und auf den geologischen Erkenntnissen aus dem Phase-1-Programm aufzubauen. Evolve bringt das Personal, die Ausrüstung und die operative Erfahrung mit, die für diese nächste Bohrphase erforderlich sind. Die EVX-Connect-Plattform von Evolve wird unserem technischen Team voraussichtlich zeitnahen Zugriff auf Bohrdaten, digitale Berichte, Nachverfolgung der Bohrlöcher und Kernfotos ermöglichen und so im Verlauf des Programms eine effiziente Kommunikation sowie fundierte Entscheidungen unterstützen.“

Die COMEX-Kupfer-Futures notierten am 18. September 2026 bei etwa 6,64 US-Dollar pro Pfund.

Quelle: CME Group, Überblick über Kupfer-Futures, zuletzt aktualisiert am 18. September 2026 um 4:49 Uhr CT. Die Marktdaten sind um mindestens 10 Minuten verzögert.

Highlights des Phase-2-Programms

Erweitertes Programm mit Diamantkernbohrungen von bis zu 10.000 Fuß (3.048 Meter).

Erste Bohrungen über ca. 5.000 Fuß (1.524 Meter) wurden an Evolve vergeben, wobei ein tragbares Kernbohrgerät für Bohrkerne mit HQ/PQ-Durchmesser zum Einsatz kommt.

Geplant sind kontinuierliche Bohrarbeiten in zwei Schichten rund um die Uhr (24 Stunden pro Tag, sieben Tage pro Woche).

Die maximal geplante Bohrtiefe im Rahmen des anfänglichen Umfangs beträgt etwa 1.700 Fuß (518 Meter), wobei die endgültigen Bohransatzpunkte, Azimute, Neigungen und Tiefen vom technischen Team des Unternehmens festgelegt werden.

Echtzeit-Einblick in den Betriebsablauf über die EVX Connect-Plattform von Evolve.

Abbildung 2: Straßenbauarbeiten für Phase 2 entlang des Bergrückens, der zur Bohrplattform 26DPH-8 am Majuba Hill führt.

Echtzeit-Technologie für das Bohrprogramm

Jede Bohranlage von Evolve arbeitet mit EVX Connect, der Echtzeit-Betriebsplattform von Evolve. Über EVX Connect erwartet Copper One den Erhalt von Live-Bohrdaten, digitaler PLOD-Berichterstattung, der Verfolgung der Koordinaten der Bohrungen, einer optimierten Rechnungsstellung sowie hochwertiger Fotos des Bohrkerns unmittelbar nach dessen Bergung. Der Zugriff auf die Informationen erfolgt über Web- und mobile Schnittstellen, wodurch die technischen und Management-Teams des Unternehmens zeitnah Einblick in den Bohrfortschritt und die Feldarbeiten erhalten.

Über das Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada

Das Kupfer-Silber-Gold-Explorationsprojekt Majuba Hill ist das Vorzeigeprojekt von Copper One Resources Corp. Es befindet sich im Pershing County im US-Bundesstaat Nevada. Nevada belegte im Investment Attractiveness Index der Annual Survey of Mining Companies 2025 des Fraser Institute weltweit den ersten Platz. Das Konzessionsgebiet umfasst eine Fläche von rund 9.684 Acres (3.919 Hektar) und befindet sich rund 70 Meilen (113 Straßenkilometer) südwestlich von Winnemucca und 156 Meilen (251 Kilometer) nordöstlich von Reno.

Das Projekt profitiert von einer erstklassigen Infrastruktur samt ganzjährig befahrbaren Zufahrtsstraßen, nahegelegener Strom- und Wasserversorgung und Zugang zu qualifizierten Bergbaufachkräften. Majuba Hill ist ein ehemaliger Kupferbergbaubetrieb mit einer umfangreichen Explorationsdatenbank, die Datenmaterial aus historischen Bohrungen über eine Gesamtlänge von rund 89.395 Fuß (27.248 Meter) beinhaltet. Sie bildet eine solide technische Grundlage für die laufende Exploration, die darauf abzielt, das Ausmaß und wirtschaftliche Potenzial des Mineralisierungssystems genauer zu bestimmen.

Im Zuge der Explorationsarbeiten wurde ein großes hydrothermales Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystem ermittelt, das noch Erweiterungspotenzial birgt. Im Fokus der aktuellen Exploration steht für das Unternehmen die Weiterentwicklung seines geologischen Modells durch systematische Bohrungen, geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und Strukturauswertungen. Es geht darum, die Ausdehnung, Kontinuität und Bedeutung der Mineralisierung zu evaluieren. Um die Größe und das wirtschaftliche Potenzial des Mineralisierungssystems genauer zu erfassen, sind weitere Bohrungen und technische Studien erforderlich.

Abbildung 3: Bohrzielzonen, fertiggestellte Bohrlöcher und geplante Bohrlöcher bei Majuba Hill (2026).

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geologie), CPG, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen des Unternehmens, der eine „qualifizierte Person“ im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den zunehmenden globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die für die Elektrifizierung, die KI-Infrastruktur und Rechenzentren, für erneuerbare Energien, den Verteidigungssektor sowie die Modernisierung der Stromversorgungssysteme benötigt werden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein kupferführendes Porphyrprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer führenden Bergbauregion mit hervorragender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines großen Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich von Campbell River in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der vielversprechenden Coast Suture Zone, ein geologischer Gürtel, der für bedeutende Porphyr-Kupfer- und Skarnmineralisierungen bekannt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Redonda das Potenzial hat, sich zu einem bedeutenden langfristigen Explorations-Asset zu entwickeln, da im Rahmen der systematischen Exploration weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems untersucht werden.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit guten Aussichten auf Funde von Kupfer, Zink, Silber und Gold, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Vorbehaltlich des Abschlusses der geplanten Übernahme der Rooinek Mining Corp. („Rooinek“) (siehe Pressemitteilung vom 20. Juli 2026) wird Copper One auch das Projekt Sport in Utah besitzen und damit das Portfolio des Unternehmens an nordamerikanischen Kupferexplorations-Assets erweitern.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und die Schaffung langfristigen Werts für die Aktionäre durch eine disziplinierte Exploration und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Market Regulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Board of Directors von Copper One Resources Corp.:

„David Greenway“

David C. Greenway

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brent Rusin

Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643





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Zukunftsgerichtete Informationen

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zum Zeitplan, zum Umfang und zum Beginn des Phase-2-Programms bei Majuba Hill, einschließlich Bohrungen von bis zu 10.000 Fuß, wobei die ersten rund 5.000 Fuß von Evolve durchgeführt werden sollen, sowie zu den geplanten fortlaufenden Bohrarbeiten, der geplanten Bohrlochtiefen und den Bohrparametern; zur Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit des Bohrpersonals, der Ausrüstung und der EVX Connect-Plattform; zum Erhalt und zum Zeitpunkt der Analyseergebnisse aus dem Phase-1-Programm; die Auswahl und Erprobung vorrangiger Ziele; die Verfeinerung des geologischen Modells des Unternehmens und das Verständnis des mineralisierten Systems bei Majuba Hill; zukünftige Explorationsaktivitäten und technische Studien; das potenzielle Ausmaß, die Kontinuität und die wirtschaftliche Bedeutung der Mineralisierung bei Majuba Hill; sowie das Ziel des Unternehmens, eine erste Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu erstellen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zu diesen Annahmen gehört unter anderem, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, das Phase-2-Programm im Wesentlichen wie geplant zu beginnen und abzuschließen; dass Evolve das erforderliche Personal und die erforderliche Ausrüstung zur Verfügung stellen und die Vereinbarung erfüllen wird; dass die Analyseergebnisse innerhalb der erwarteten Fristen vorliegen werden; dass die erforderlichen Dienstleistungen, Genehmigungen und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen verfügbar bleiben werden; dass der Zugang zum Standort sowie die Wetter- und Betriebsbedingungen eine Durchführung der Bohrungen ohne wesentliche Unterbrechungen ermöglichen werden; und dass zusätzliche Explorationsdaten die geologischen Interpretationen des Unternehmens stützen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Änderungen hinsichtlich des Umfangs, des Zeitplans, der Kosten oder der Ausgestaltung des Phase-2-Programms; Verzögerungen bei der Mobilisierung, den Bohrarbeiten, der Probenahme oder dem Erhalt von Analyseergebnissen; die Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Auftragnehmern, Ausrüstung oder Technologie; die Möglichkeit, dass Analyseergebnisse geologische Interpretationen nicht bestätigen; Änderungen an Bohrzielen oder Explorationsplänen aufgrund neuer Informationen; betriebliche und technische Schwierigkeiten; ungünstige Wetter-, Zugangs- oder Standortbedingungen; Genehmigungs-, Umwelt- und regulatorische Risiken; Schwankungen der Rohstoffpreise und an den Finanzmärkten; der spekulative Charakter der Mineralexploration; das Fehlen einer Mineralressource am Majuba Hill; die Möglichkeit, dass das Unternehmen keine Mineralressource nachweisen kann; die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten; sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche. Weitere Risikofaktoren sind in den Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten abweichen können. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

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Die Copper One Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 0,369EUR auf Tradegate (21. September 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.