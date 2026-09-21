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    Besonders beachtet!

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    Intel Aktie legt weiter zu - +5,52 % - 21.09.2026

    Kursbewegung von +5,52 % bei Intel am 21.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Intel Aktie legt weiter zu - +5,52 % - 21.09.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

    Intel Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 21.09.2026

    Die Intel Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,52 % auf 99,42 zulegen. Das sind +5,21  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intel Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,79 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 99,42, mit einem Plus von +5,52 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Intel in den letzten drei Monaten Verluste von -14,84 % verkraften.

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    Auf Wochensicht steht bei der Intel Aktie damit ein Gewinn von +15,62 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Intel auf +212,65 %.

    Während Intel heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,76 %. Damit gehört Intel heute zu den auffälligeren Werten.

    Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,62 %
    1 Monat +26,14 %
    3 Monate -14,84 %
    1 Jahr +296,97 %
    Stand: 21.09.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 526,02 Mrd.EUR € wert.

    Vonovia, Cue Biopharma & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Intel

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,85 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,78 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,14 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +0,93 % zu

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    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    +5,00 %
    +17,62 %
    +26,25 %
    -18,33 %
    +297,57 %
    +205,65 %
    +119,19 %
    +197,72 %
    +4.927,86 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681
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