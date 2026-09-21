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    Tradingchance

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    Siemens-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des alten Hochs

    Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das alte Hoch bei 291,70 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Nachdem die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) im Frühjahr 2026 im Bereich des Jahrestiefs vom 23.3.26 bei 198 Euro eine kräftige Aufwärtsbewegung gestartet hatte, die am 28.26 bei 291,70 Euro auf einem neues Jahreshoch ihren vorläufigen Höhepunkt fand, gab die Aktie wieder auf 260 Euro nach.  Zuletzt konnte sich der Aktienkurs wieder auf 271,10 Euro erholen.

    Da die Experten von Bernstein Research im Bereich Digital Industry (DI) hohes Ergebnispotenzial für den Konzern erkennen, bekräftigten sie mit einem Kursziel von 330 Euro ihre Kaufempfehlung für die Siemens-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das alte Hoch bei 291,70 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 275 Euro 

    Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis 275 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000PL96281, wurde beim Siemens-Aktienkurs von 271,10 Euro mit 1,56 – 1,57 Euro gehandelt.

    Kann der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats zumindest kurzfristig auf 291,70 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,48 Euro (+58 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 252,588 Euro

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 252,588 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA42953, wurde beim Siemens-Kurs von 271,10 Euro mit 1,86 – 1,87 Euro taxiert.

    Wenn die Siemens-Aktie in nächster Zeit auf 291,70 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,91 Euro (+109 Prozent) erhöhen – sofern die Siemens-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 242,934 Euro

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 242,934 Euro, BV 0,1, ISIN:  DE000MN7XN28, wurde beim Siemens-Kurs von 271,10 Euro mit 2,81 – 2,82 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 291,70 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,87 Euro (+73 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     

     






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Siemens-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des alten Hochs Hohes Kursziel
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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