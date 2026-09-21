🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKaffee RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kaffee
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Comarch im IDC MarketScape 2026 als führender Anbieter von weltweit konformen Lösungen für die elektronische Rechnungsstellung ausgezeichnet

    KRAKAU, Polen, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- Comarch wurde im IDC  MarketScape: Worldwide Compliant E-Invoicing Solutions 2026 Vendor Assessment (doc #EUR154882626, September 2026) als „Leader" ausgezeichnet. Der Bericht bewertet Technologieanbieter weltweit sowohl hinsichtlich ihrer aktuellen Fähigkeiten als auch ihrer langfristigen Strategie, Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften in verschiedenen Rechtsräumen zu unterstützen.

    Comarch is a global software house delivering and integrating proprietary IT products. The company was founded in 1993 in Kraków, Poland and carries out projects for leading Polish and global brands in more than 100 countries on six continents. These brands include JetBlue, Heathrow Airport, TrueValue, Costa Coffee, BP, Heineken, Goodyear, Pepsi, BZ WBK (Santander Group), CitiFinancial (Citigroup), Deutsche Bank PBC, and ING Insurance.

    „Unsere Mission war es schon immer, internationalen Unternehmen eine einheitliche, globale Plattform für die elektronische Rechnungsstellung zur Verfügung zu stellen. Wir sind überzeugt, dass diese Anerkennung durch den IDC MarketScape  belegt, dass wir dieses Versprechen einlösen – nämlich unseren Kunden zu ermöglichen, sich mühelos in den komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen von mehr als 70 Märkten zurechtzufinden", sagt Adam Beldzik, E-Invoicing Sector Director bei Comarch.

    Comarch E-Invoicing bietet Unternehmen und Organisationen eine einheitliche, zentralisierte globale Drehscheibe, die auf einer hauseigenen Plattform basiert. Durch eine einzige Integration in ihre ERP-Infrastruktur können globale Unternehmen die Formatierung, Validierung und Weiterleitung im Rahmen komplexer gesetzlicher Vorgaben und Handelspartnernetzwerke automatisieren.

    Laut der Analyse von IDC MarketScape sollte Comarch in Betracht gezogen werden von einem großen, länderübergreifenden Unternehmen, häufig mit mehrerenERP-Systemen und hohem Durchsatz im Einzelhandel, FMCG, in der Fertigung oder Logistik, das Compliance und den Austausch von Geschäftsdokumenten auf einer einzigen internen Plattform wünscht, Wert auf direkte Eigenverantwortung für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und transparente Preisgestaltung legt und die Betreuung durch lokale Partner außerhalb Europas akzeptieren kann."

    Auszug aus dem 2026 IDC MarketScape herunterladen.

    Informationen zum IDC MarketScape

    Das IDC MarketScape -Modell zur Anbieterbewertung wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu vermitteln. Die Studie nutzt eine strenge Bewertungsmethodik, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einheitlichen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape: bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Dienstleistungsangebote, die Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren der Technologieanbieter auf dem Markt aussagekräftig verglichen werden können. Das Rahmenwerk versorgt Technologiekäufer außerdem mit einer 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen bestehender und potenzieller Anbieter.

    Informationen zu Comarch

    Comarch ist ein europäischer Marktführer im Bereich IT-Lösungen für Unternehmen und ein Pionier neuer Technologien , der Projekte für führende Marken aus Polen und der ganzen Welt in wichtigen Wirtschaftssektoren realisiert. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Bereiche  Kundenbindung, Kommunikation, Finanzen, Einzelhandel sowie ERP. Als „AI-first"-Unternehmen konzentriert sich Comarch darauf, neue Technologien zu nutzen, um Betriebsprozesse zu optimieren, sowie KI-gestützte Lösungen zu entwickeln, die seinen Kunden einen echten geschäftlichen Mehrwert bieten.

    anna.kazarnowicz@comarch.com

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/comarch-im-idc-marketscape-2026-als-fuhrender-anbieter-von-weltweit-konformen-losungen-fur-die-elektronische-rechnungsstellung-ausgezeichnet-302884464.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Comarch im IDC MarketScape 2026 als führender Anbieter von weltweit konformen Lösungen für die elektronische Rechnungsstellung ausgezeichnet KRAKAU, Polen, 21. September 2026 /PRNewswire/ - Comarch wurde im IDC  MarketScape: Worldwide Compliant E-Invoicing Solutions 2026 Vendor Assessment (doc #EUR154882626, September 2026) als „Leader" ausgezeichnet. Der Bericht bewertet …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     