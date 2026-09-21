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    China bestätigt Xi Jinpings USA-Reise

    Für Sie zusammengefasst
    • Xi reist vom 23. bis 25. September in die USA
    • Gipfeltreffen der Staatschefs ist nun offiziell
    • Im Fokus stehen Handel, KI und globale Konflikte
    China bestätigt Xi Jinpings USA-Reise
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PEKING (dpa-AFX) - China hat die USA-Reise von Staats- und Parteichef Xi Jinping bestätigt. Xi reise auf Einladung von US-Präsident Donald Trump vom 23. bis 25. September für einen Staatsbesuch in die Vereinigten Staaten, kündigte das Außenministerium in Peking an. Damit ist das Gipfeltreffen der Staatschefs der beiden größten Volkswirtschaften der Welt nun offiziell.

    Trump hatte Xi während seines Besuchs in Peking Mitte Mai für den 24. September ins Weiße Haus eingeladen. Für den Chinesen ist es die erste USA-Reise seit 2023, als er damals zum Wirtschaftsgipfel Apec nach Kalifornien gereist war und Trumps Vorgänger Joe Biden getroffen hatte. Trump hatte ihn bereits 2017 in dessen Anwesen Mar-a-Lago in Florida empfangen. Sein bislang letzter Staatsbesuch mit Empfang im Weißen Haus war 2015.

    Themen des Besuchs dürften unter anderem der Zoll- und Handelsstreit beider Länder sein, Sicherheit im Umgang mit Künstlicher Intelligenz sowie globale Konflikte wie der Iran-Krieg oder der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine./jon/DP/stk






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