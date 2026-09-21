ACROBiosystems baut seine Präsenz in Frankreich mit einem eigenen Standort im „The HIVE Innovation Center" aus und integriert sich damit in das Ökosystem des Campus Grand Parc

Ein globales Biotechnologieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine tragende Säule der weltweiten biopharmazeutischen und Gesundheitsbranche zu sein

ZÜRICH, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- Kadans Science Partner freut sich, ACROBiosystems im „The HIVE Innovation Center" willkommen zu heißen, seinem speziell für die Life-Sciences-Branche konzipierten Labor- und Bürogebäude auf dem Campus Grand Parc in Villejuif.

ACROBiosystems wurde 2010 mit einem klaren Ziel gegründet: ein unverzichtbarer Partner für die globale biopharmazeutische Industrie zu werden. Das Unternehmen beschäftigt heute knapp 1.000 Mitarbeiter in Niederlassungen, Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Produktionsstätten in Europa, Nordamerika und Asien und betreut weltweit Tausende von Kunden, darunter führende Pharma- und Biotechnologieunternehmen, CROs/CDMOs und akademische Einrichtungen. Das Portfolio deckt das gesamte Spektrum der Arzneimittelentwicklung ab – von rekombinanten Proteinen, Antikörpern und Assay-Kits bis hin zu maßgeschneiderten und wissenschaftlichen Dienstleistungen in GMP-Qualität –, organisiert unter speziellen Marken wie Resilient Supply, CytoPak, SAFENSURE, FLAG, Star Staining, Aneuro, ComboX, GENPower und vielen anderen, mit besonderem Schwerpunkt auf Onkologie, Zell- und Gentherapie sowie Immuntherapeutika und deren klinischen Anwendungen. ACROBiosystems wendet ein strenges Qualitätskontrollsystem für seine Produkte an, die in der biopharmazeutischen Forschung und Entwicklung, Produktion und klinischen Anwendung eingesetzt werden. Dazu gehören Target-Discovery und -Validierung, Screening/Optimierung von Wirkstoffkandidaten, CMC-Entwicklung und Pilotproduktion, präklinische Forschung, klinische Versuche, kommerzielle Produktion und klinische Anwendung von Begleitdiagnostika.

Globale Reichweite, lokale Verankerung: Ein Schritt in das Onkologie-Ökosystem des Campus Grand Parc

Der Einzug von ACROBiosystems in „The HIVE" erfolgt in Form eines eigenen Büroraums innerhalb des Innovationszentrums – ein bewusster Schritt, um eine lokale Präsenz aufzubauen und Verbindungen innerhalb der Campus Grand Parc-Gemeinschaft zu knüpfen. Dieses Ökosystem, in dem Biotech-Unternehmen, Krankenhäuser, Institute für translationale Forschung und klinische Partner ansässig sind, stellt genau das Umfeld dar, in dem das Unternehmen seine globale Reichweite nutzen kann, um direkt mit den Teams zusammenzuarbeiten, die die nächste Generation von Krebstherapien entwickeln. Als Mitglied des Paris-Saclay Cancer Cluster (PSCC) seit 2025 hat ACROBiosystems bereits damit begonnen, Verbindungen innerhalb der Life-Sciences-Community der Region aufzubauen – eine Präsenz, die durch den neuen Standort im „The HIVE" weiter gestärkt werden soll.