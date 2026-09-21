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    Krypto-Pläne bei Tech-Giganten

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    Setzen Apple und Google jetzt auf Stablecoins?

    Stablecoins rücken bei Apple und Google stärker in den Fokus. Neue Stellen und Krypto-Projekte zeigen das wachsende Krypto-Interesse der Tech-Giganten.

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    Krypto-Pläne bei Tech-Giganten - Setzen Apple und Google jetzt auf Stablecoins?
    Foto: Dall-E

    Apple und Google verstärken ihre Aktivitäten rund um digitale Vermögenswerte. Neue Stellenausschreibungen der beiden US-Techkonzerne zeigen, dass Know-how zu Stablecoins, Blockchain und tokenisierten Bankeinlagen zunehmend auch für die Zahlungsstrategien im Silicon Valley relevant wird.

    Stablecoins rücken bei Apple Pay ins Blickfeld

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    Der iPhone-Konzern hat mit Apple Pay, Wallet, Apple Cash und Apple Card längst ein umfangreiches Zahlungsökosystem geschaffen. Nun tauchen Stablecoins erstmals ausdrücklich in der strategischen Personalplanung auf.

    Apple sucht in den USA einen "Apple Pay Financial Product Strategy Lead". Die Position ist im Umfeld von Apple Card und Apple Cash angesiedelt und soll sich unter anderem mit neuen Produktstrukturen, Geschäftsmodellen und möglichen Partnerschaften beschäftigen.

    Apple nennt ausdrücklich als gewünschten Zusatzqualifikationen Kenntnisse über Stablecoins, tokenisierte Einlagen und Blockchain-Technologie.

    Blockchain-Technologie spielte innerhalb Apples-Ökosystems bislang kaum eine sichtbare Rolle. Dass Stablecoin-Know-how nun für die langfristige Finanzstrategie gesucht wird, zeigt zumindest, dass Apple die Entwicklung nicht mehr nur von außen beobachtet.

    Google ist bereits einen Schritt weiter

    Bei Google geht es längst nicht mehr ausschließlich um theoretische Überlegungen. Der Konzern sucht in Hongkong einen leitenden Web3-Architekten für Google Cloud. Gefragt sind unter anderem Kenntnisse über Stablecoin-Zahlungswege, tokenisierte Einlagen, digitale Vermögenswerte und deren Verwahrung.

    Der neue Mitarbeiter soll mit Banken, Börsen, Verwahrern und anderen institutionellen Kunden zusammenarbeiten und entsprechende Blockchain-Infrastrukturen entwickeln.

    Google hat dafür bereits technische Grundlagen geschaffen. Der Universal Ledger von Google Cloud ermöglicht Finanzinstituten unter anderem, Vermögenswerte zu tokenisieren und digitale Formen von Geschäftsbankgeld zu verwalten.

    Auch bei Zahlungen zwischen KI-Agenten experimentiert Google mit Krypto. Das Agent Payments Protocol AP2 unterstützt Erweiterungen für Stablecoins und andere digitale Assets. Gemeinsam mit Akteuren wie Coinbase, der Ethereum Foundation und MetaMask arbeitet Google an entsprechenden Standards.

    Mit der Solana Foundation entstand zudem Pay.sh, wodurch KI-Agenten APIs und Cloud-Ressourcen mit Stablecoins bezahlen können.

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    Stablecoins werden für Big Tech plötzlich interessant

    Apple und Google nähern sich dem Thema aus unterschiedlichen Richtungen. Apple betrachtet Stablecoins offenbar zunehmend aus der Perspektive seines riesigen Verbraucher- und Zahlungsökosystems. Google konzentriert sich stärker auf Cloud-Infrastruktur, Finanzinstitute und automatisierte Zahlungen durch KI.

    Beide Entwicklungen zeigen jedoch, dass Krypto-Technologie zunehmend in Bereiche vordringt, die bislang von klassischen Zahlungsnetzwerken und der traditionellen Bankinfrastruktur dominiert wurden.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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