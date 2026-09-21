Börsenstart Europa - 21.09. - Eurozone 50 stark +0,94 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:10) bei 31.155,79 PKT und fällt um -0,05 %. Top-Werte: SILTRONIC AG +2,98 %, AIXTRON +2,65 %, Jenoptik +2,44 % Flop-Werte: Bilfinger -2,60 %, Porsche AG -2,48 %, Porsche Holding SE -1,88 %

Der DAX steht bei 25.502,27 PKT und gewinnt bisher +0,76 %. Top-Werte: Siemens +2,13 %, Qiagen +2,01 %, Commerzbank +1,86 % Flop-Werte: Vonovia -1,04 %, Henkel VZ -1,00 %, adidas -0,92 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Raiffeisen Bank International!

Der TecDAX bewegt sich bei 3.987,10 PKT und steigt um +0,92 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +2,98 %, AIXTRON +2,65 %, SMA Solar Technology +2,55 %

Flop-Werte: OHB -1,65 %, ATOSS Software -1,13 %, Draegerwerk -0,79 %

Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:28) bei 6.292,38 PKT und steigt um +0,94 %.

Top-Werte: ASML Holding +2,36 %, Siemens +2,13 %, Schneider Electric +1,95 %

Flop-Werte: ENI -2,38 %, Hermes International -2,30 %, adidas -0,92 %

Der AT 20 steht bei 6.872,00 PKT und gewinnt bisher +0,93 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +3,15 %, Erste Group Bank +2,62 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,32 %

Flop-Werte: voestalpine -0,87 %, Verbund Akt.(A) -0,44 %

Der CH 20 steht bei 13.873,04 PKT und gewinnt bisher +0,45 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +5,18 %, ABB +2,69 %, UBS Group +1,83 %

Flop-Werte: Geberit -0,76 %, Holcim -0,15 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.284,45 PKT und steigt um +0,79 %.

Top-Werte: ABB +2,69 %, Alfa Laval +2,20 %, Sandvik +1,98 %

Flop-Werte: SKF (B) -0,19 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,05 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.820,00 PKT und gewinnt bisher +0,89 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +4,40 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,47 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,67 %

Flop-Werte: Allwyn -2,08 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,89 %, Coca-Cola HBC -0,30 %