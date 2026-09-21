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    Nach MV-Wahl

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    Landkreise fordern Umsetzung von Reformen

    Für Sie zusammengefasst
    • Landkreise verlangen rasche Sozialstaatsreformen
    • Regierung soll Bürokratie schnell abbauen
    • Bezahlbare Energie und bessere Pflege gefordert
    Nach MV-Wahl - Landkreise fordern Umsetzung von Reformen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SCHWERIN (dpa-AFX) - Nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern fordern die Landkreise im Nordosten eine rasche Umsetzung der geplanten Reformen auf Bundesebene. "Wir erwarten von der neuen Landesregierung, dass sie sich beim Bund und im Land konstruktiv und mit Nachdruck für eine Umsetzung der derzeit diskutierten Sozialstaatsreformen einsetzt und Entbürokratisierungsversprechen schnell und wirksam einlöst", sagte der Vorsitzende des Landkreistags Mecklenburg-Vorpommern, Michael Sack, einer Mitteilung zufolge.

    Zudem müsse sich die neue Regierung stärker für bezahlbare Kraftstoffe und Energiequellen sowie eine gut erreichbare gesundheitliche Versorgung und bezahlbare Pflege einsetzen, so Sack.

    Die AfD hat die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern mit 38,2 Prozent der Stimmen gewonnen. Die regierende SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kam auf 35,5 Prozent. Ebenfalls im Parlament vertreten sind die Linke mit 6,5 Prozent sowie die Grünen mit 5,7 Prozent. Die CDU blieb mit 4,9 Prozent unter der Sperrklausel und fliegt erstmals aus einem Landtag. Auch das BSW scheiterte mit 4,8 Prozent.

    Eine Fortsetzung der rot-roten Koalition ist nicht möglich, ein rot-rot-grünes Bündnis hätte dagegen eine Mehrheit im Schweriner Landtag. Mit der AfD will keine der im Landtag vertretenen Parteien koalieren./dna/DP/zb







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