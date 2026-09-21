🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKuehne + Nagel International AktievorwärtsNachrichten zu Kuehne + Nagel International

    Amazon greift zu

    1129 Aufrufe 1129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fast 6 Prozent Plus: Dieser Amazon-Deal elektrisiert Kühne+Nagel-Anleger

    Kühne+Nagel vertieft die Amazon-Partnerschaft, setzt auf Rechenzentren und könnte den Umsatz mit dem US-Konzern auf mehrere Milliarden steigern.

    Für Sie zusammengefasst
    Amazon greift zu - Fast 6 Prozent Plus: Dieser Amazon-Deal elektrisiert Kühne+Nagel-Anleger
    Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde - picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

    Amazon bindet Kühne+Nagel enger an sich. Der Schweizer Logistikkonzern hat mit dem US-Techriesen eine langfristige strategische Zusammenarbeit vereinbart, die vor allem das boomende Geschäft mit Rechenzentren und Cloud-Infrastruktur umfasst. An der Börse kommt der Deal gut an: Die Kühne+Nagel-Aktie legte am Montagmorgen zeitweise rund drei Prozent zu. Im Zentrum der Partnerschaft steht Amazon Web Services (AWS), wie das Wall Street Journal berichtet. Kühne+Nagel soll künftig einen größeren Teil des gesamten Lebenszyklus der Rechenzentrumsinfrastruktur abdecken – vom Bau und der Bereitstellung der Anlagen über die Installation von Equipment bis hin zu Wartung, Modernisierung und späteren Erweiterungen.

    Damit positioniert sich der Logistiker stärker in einem Markt, der durch den weltweiten Ausbau von Cloud- und KI-Infrastruktur kräftig wächst. Wie groß das Geschäft werden könnte, zeigt ein Blick auf die bestehende Zusammenarbeit. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AWP aus Unternehmenskreisen erzielt Kühne+Nagel mit Amazon bereits heute einen Jahresumsatz im hohen dreistelligen Millionenbereich. Durch die neue Vereinbarung bestehe langfristig das Potenzial, den Umsatz mit Amazon auf mehrere Milliarden auszuweiten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Kühne + Nagel International AG!
    Long
    207,77€
    Basispreis
    2,37
    Ask
    × 11,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    249,27€
    Basispreis
    2,37
    Ask
    × 8,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbstEröffne im September dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

     

    Bemerkenswert ist auch die finanzielle Verknüpfung: Amazon erhält eine Kaufoption auf bestehende Kühne+Nagel-Aktien. Die Option läuft über bis zu sieben Jahre und wird schrittweise freigeschaltet, wenn bestimmte kommerzielle Meilensteine erreicht oder vereinbarte Dienstleistungen erbracht werden. Kühne+Nagel hat dafür einen externen Finanzdienstleister mit entsprechenden Absicherungsgeschäften beauftragt. Zur möglichen Beteiligung nennt Kühne+Nagel offiziell keine Größenordnung. Laut AWP könnte Amazon allerdings höchstens einen einstelligen Prozentanteil erwerben. Möglicherweise bleibt die Beteiligung sogar unter der in der Schweiz relevanten Meldeschwelle von drei Prozent.

    Für Kühne+Nagel kommt die Partnerschaft zu einem strategisch günstigen Zeitpunkt. Bereits im zweiten Quartal hatte das Unternehmen von Marktanteilsgewinnen im Technologiesektor berichtet. Zudem transportiert der Konzern bereits zentrale Cloud-Infrastruktur für Google und arbeitet damit für einen weiteren Hyperscaler. Analysten von Vontobel sehen in der vertieften Amazon-Beziehung entsprechend einen möglichen Wachstumstreiber für das Geschäft mit Rechenzentrumsinfrastruktur. Entscheidend dürfte nun sein, wie schnell aus der strategischen Vereinbarung tatsächlich zusätzliche Aufträge und Umsätze entstehen. Die Möglichkeit, aus einem bereits großen Amazon-Geschäft ein Milliardengeschäft zu machen, liefert der Aktie jedenfalls eine neue Wachstumsstory.

    Die Aktie von Kühne+Nagel springt stark an und ist am Montag (10:45 Uhr, MESZ) auf Tradegate 5,95 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 241,10 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Amazon greift zu Fast 6 Prozent Plus: Dieser Amazon-Deal elektrisiert Kühne+Nagel-Anleger Kühne+Nagel vertieft die Amazon-Partnerschaft, setzt auf Rechenzentren und könnte den Umsatz mit dem US-Konzern auf mehrere Milliarden steigern.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     