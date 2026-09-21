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    Seitwärtsrenditen

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    MTU Aero Engines-Zertifikate mit bis zu 15% Chance und 31% Sicherheitspuffer

    Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten können Anleger auch dann hohe Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs weiter unter Druck bleiben sollte.

    Die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) konnte sich nach ihrem kräftigen Kurseinbruch, der den Aktienkurs von seinem Hoch vom 18.2.26 bei 404,80 Euro bis Mitte Mai 2026 auf bis zu 273 Euro nach unten beförderte, wieder deutlich erholen. Nachdem die Aktie bis Mitte August sogar kurzfristig die Marke von 380 Euro überwinden konnte, notiert sie derzeit bei 345,80 Euro.

    Nachdem sich die Verfügbarkeit von Ersatzteilen zuletzt wieder verbessert hat und die Anzahl der wieder in Betrieb genommenen Airbus-Flugzeige wieder gestiegen sei, bekräftigten die Experten von Jefferies & Company mit einem Kursziel von 460 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten können Anleger auch dann hohe Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs weiter unter Druck bleiben sollte.

    Bonus-Zertifikat mit 15% Chance und 31% Sicherheitspuffer

    Das DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000DN11S72) auf die MTU Aero Engines-Aktie mit Barriere bei 240 Euro, Bonuslevel und Cap bei 400 Euro, BV 1, Bewertungstag 17.9.27, konnte beim Aktienkurs von 345,80 Euro mit 347,13 Euro erworben werden. Verbleibt die MTU Aero Engines-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 240 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 400 Euro zurückbezahlt.

    Da das Zertifikat derzeit mit 347,13 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum September 2027 einen Bruttoertrag von 15,23 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 30,60 Prozent auf 240 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere und die Aktie notiert dann unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Kurs, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt.

    Discount-Zertifikat mit 12% Chance und 18% Discount

    Das LBBW-Discount-Zertifikat auf die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000LB6L2S8), BV 1, Bewertungstag 17.9.27, mit Cap bei 320 Euro konnten Anleger beim Aktienkurs von 345,80 Euro mit 284,75 Euro kaufen. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 17,65 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

    Notiert die MTU Aero Engines-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 320 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 320 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht es in einem Jahr einen Bruttoertrag von 12,38 Prozent, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Caps von 320 Euro, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Aktie ins Depot geliefert.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MTU Aero Engines-Aktien oder von Anlageprodukten auf MTU Aero Engines-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsrenditen MTU Aero Engines-Zertifikate mit bis zu 15% Chance und 31% Sicherheitspuffer Bonus- und Discount-Zertifikat
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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