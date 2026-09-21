ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research startet Vincorion mit 'Buy' - Ziel 26 Euro
- Deutsche Bank empfiehlt Vincorion zum Kauf
- Kursziel 26 Euro und 15 Prozent Umsatzwachstum
- Neue Systeme heben mittelfristig die Ebit-Marge
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung für Vincorion beim Kursziel von 26 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analystin Mira Wiegratz rechnet bis 2030 mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 15 Prozent per annum, wie sie in ihrer am Montag veröffentlichten Kaufempfehlung schrieb. Sie setzt dabei auf das Geschäft mit Energie- und Stabilisierungssystemen für militärische Fahrzeuge. Die neue Generation taktischer, mobiler Energiesysteme und die elektrisch betriebene Rettungswinde (ERH) für Hubschrauber trieben die Profitabilität im Produktportfolio nach oben. Die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebit) sieht die Expertin mittelfristig bei 20 Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 08:20 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur VINCORION Aktie
Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 18,91 auf Tradegate (21. September 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der VINCORION Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +22,60 %/+43,92 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 26 Euro
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Community Beiträge zu VINCORION - VNC001 - DE000VNC0014
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kann man aufsammeln Stück für Stück
Gerade geht´s steil abwärts.