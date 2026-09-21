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    Pyrum: Kommt in dieser Woche die entscheidende Nachricht?

    Pyrum hat große Fortschritte bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie erzielt, aber ein entscheidender steht noch aus. Denn im laufenden Quartal wurde am Abschluss des Umbaus der Mahl- und Pelletieranlage gearbeitet. Damit soll die Produktion von Carbon-Black-Pellets kräftig steigen und endlich das Zielniveau erreichen.

    Umbau und Hochlauf sollten bis zum Quartalsende abgeschlossen werden, das steht nun unmittelbar bevor. Insofern wird es am Mittwoch besonders spannend, wenn das Unternehmen den Halbjahresbericht veröffentlicht und einen Earnings-Call veranstaltet.

    Sollte der Engpass in der Pelletproduktion wie geplant beseitigt worden sein, dürfte der Umsatz von Pyrum in den nächsten Quartalen deutlich steigen. Und nicht nur das – auch der Bau des zweiten eigenen Werks im Saarland und die Umsetzung der Werksprojekte mit Partnern in Tschechien und Griechenland dürfte dann weiter Fahrt aufnehmen.

    An der Börse wurde dieses positive Szenario in den letzten Wochen mit einem Kursanstieg auf ein neues Jahreshoch teilweise eingepreist. Wenn das Unternehmen in dieser Woche tatsächlich liefert, erwarten wir trotzdem weiteren Rückenwind für die Aktie.

    (aktien-global.de, erstellt 21.09.26, 10:04 Uhr, veröffentlicht 21.09.26, 10:22 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

    Die Pyrum Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 30,10EUR auf Tradegate (21. September 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.




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