KI-Blase noch zu retten? Trump-Rückzug gegen Huthis!

Ist die KI-Blase noch zu retten? Anthropic verschiebt den Börsengang erneut - aber die Aktienmärkte starten positiv in die neue Handelswoche, nachdem Trump die Huthis doch nicht bombardiert. Trump scheint in letzter Sekunde diese Bombardierung abgesagt zu haben - das drückt den Ölpreis und zieht so die Aktienmärkte nach oben. Aber das Problem mit den Huthis bleibt damit ungelöst - Hoffnungen auf einen Iran-Deal sind unrealistisch. Optimismus auch nach dem Treffen Bessents mit dem chinesischen Vizepremier vor dem Besuch Xi Jinpings Ende der Woche. Beide wollen auch über KI sprechen - und hier haben die Amerikaner mit ihrer KI-Investitions-Blase extrem viel zu verlieren. OpenAI und Anthropic rechnen offenbar mit einem Sieg der US-Demokraten bei den US-Zwischenwahlen - auf der Gegenseite stehen Trump und Nvidia-Chef Huang..

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