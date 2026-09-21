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    AKTIE IM FOKUS

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    Vincorion starten auch mit weiterer Empfehlung nicht durch

    Für Sie zusammengefasst
    • Vincorion scheitert trotz Kaufempfehlung an 20 Euro
    • Deutsche Bank sieht mit 26 Euro neue Rekordhochs
    • Neue Energiesysteme sollen Wachstum und Gewinn stärken
    AKTIE IM FOKUS - Vincorion starten auch mit weiterer Empfehlung nicht durch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Auch eine weitere Analystenempfehlung hat den Aktien von Vincorion nicht zum Befreiungsschlag über die Marke von 20 Euro und damit Richtung Rekordhoch verholfen.

    Mit einem Kursplus von zwischenzeitlich mehr als 6 Prozent auf 19,395 Euro blieben die Rüstungspapiere deutlich unter dem Zwischenhoch vom Freitag von 20,30 Euro. Zudem gab das Papier einen Teil seiner Anfangsgewinne wieder ab und legte nur noch rund drei Prozent auf 18,87 zu.

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    Vor dem Wochenende hatte die Empfehlung der Investmentbank Oddo BHF kurzzeitig für Auftrieb gesorgt, nun gab die Deutsche Bank mit ihrem "Buy" noch einmal frischen Schwung. Die Aktien blieben allerdings unter ihrer 50-Tage-Linie.

    Dabei sieht die Deutsche-Bank-Expertin Mira Wiegratz mit ihrem Kursziel von 26 Euro sogar Spielraum für neue Rekorde. Der bisherige Höchststand hatte im Mai bei 23,90 Euro gelegen. Wiegratz rechnet bis 2030 mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 15 Prozent per annum.

    Dabei dürften die neue Generation taktischer, mobiler Energiesysteme und die elektrisch betriebene Rettungswinde (ERH) für Hubschrauber die Profitabilität im Produktportfolio nach oben treiben. Aurelien Sivignion von Oddo BHF hatte am Freitag ein Kursziel von 23 Euro angesetzt.

    Vincorion war Ende März zu einem Ausgabepreis von 17 Euro je Aktie an die Börse gegangen. Die Firma gehörte bis 2022 zum Thüringer Technologiekonzern Jenoptik , dann übernahm der britische Investor Star Capital das Unternehmen.

    Für die Briten war das ein gutes Timing, da die Nachfrage nach Rüstungsgütern rasant anstieg. Mit dem Börsengang machten sie Kasse, blieben in der Folge aber mit einem Anteil von knapp 50 Prozent Hauptaktionär.

    Nach dem Börsengang bröckelte der Kurs erst mal ab. Im April kostete eine Aktie zeitweise weniger als 16 Euro. Kurz danach ging es bis zum Rekordhoch von fast 24 Euro nach oben. Das Niveau konnten die Vincorion-Anteile aber nicht halten und rutschten wieder unter die 20-Euro-Marke ab.

    Zum aktuellen Kurs wird Vincorion mit rund 940 Millionen Euro bewertet./ag/stk/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur VINCORION Aktie

    Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,39 % und einem Kurs von 40,88 auf Tradegate (21. September 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der VINCORION Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +22,60 %/+43,92 % bedeutet.





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