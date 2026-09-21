DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat AB Inbev mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. Bei einer Investorenveranstaltung in den USA am 22. und 23. September dürften die Attraktivität der Produktkategorie Bier, die digitalen Plattformen des Konzerns, das Nicht-Bier-Geschäft sowie die Barmittelentwicklung und -verwendung im Fokus stehen, schrieb Mitch Collett in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. AB Inbev werde zudem wohl die mittelfristigen Ziele für das organische operative Ergebniswachstum (Ebit) und den Ausblick auf 2026 bestätigen. Collett hofft aber auf positive Hinweise zur Geschäftsentwicklung als mögliche Kurstreiber./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 08:20 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 67,62EUR auf Tradegate (21. September 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mitch Collett

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79

Kursziel alt: 79

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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