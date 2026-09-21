Secunet Security Networks Aktie weiter aufwärts - +6,21 % - 21.09.2026

Anleger bei Secunet Security Networks können sich heute freuen: Die Aktie legt um +6,21 % zu und notiert bei 218,00€. Setzt sich der positive Trend fort?

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Secunet Security Networks Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,08 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Secunet Security Networks einen Anstieg von +11,68 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,56 % geändert.

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,32 % 1 Monat +20,08 % 3 Monate +18,06 % 1 Jahr +3,43 %

? wallstreetONLINE-Community zur Secunet Security Networks Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 21.09.2026, 10:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die trotz attraktiver Cybersecurity-, KRITIS- und Defense-IT-Perspektiven verhaltene Kursentwicklung von Secunet. Als Bremsen gelten der geringe Streubesitz und schwache institutionelle Nachfrage, die begrenzte internationale Ausrichtung sowie eine niedrige EBIT-Marge von gut 4 %. Vor dem Quartalsbericht am 12.11. hoffen Anleger auf anhaltend rund 20 % Umsatz- und Ergebniswachstum und eine Prognoseanhebung. Die Bewertung gilt teils als fair bis günstig, während US-Peers als extrem teuer bewertet werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Secunet Security Networks eingestellt.

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,40 Mrd.EUR € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Secunet Security Networks?

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,69 %. Thales notiert im Minus, mit -0,80 %. Fortinet notiert im Plus, mit +0,73 %. Palo Alto Networks legt um +0,52 % zu

Lohnt sich ein Investment in die Secunet Security Networks Aktie?

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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