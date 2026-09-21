ENGIE-Aktie: Vom Seitwärtstrend zum robusten Aufwärtstrend

Aktuell notiert ENGIE bei 24,34 Euro (Schlusskurs vom 18. September 2026) und damit spürbar unter dem im Februar 2026 erreichten Hoch von 29,69 Euro. Nach der Rekordmarke folgte im Frühjahr und Sommer eine Konsolidierungsphase mit Schwankungen im Bereich von rund 26 bis 28 Euro, ehe der Kurs im weiteren Verlauf bis in die Zone um 24 Euro zurücksetzte. Im Vergleich zum 3-Jahres-Tief bei 13,205 Euro bleibt jedoch ein komfortabler Abstand: Die Aktie hat sich seit diesem Tief nachhaltig nach oben abgesetzt und notiert weiterhin deutlich in der oberen Hälfte der dreijährigen Handelsspanne. Charttechnisch befindet sich ENGIE damit in einer übergeordneten Aufwärtsbewegung, die aktuell von einer Korrekturphase und einer Neuorientierung unterhalb des Jahreshochs geprägt ist.#/p##

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die ENGIE-Aktie einen klaren Übergang von einer eher ruhigen Seitwärtsphase hin zu einem ausgeprägten Aufwärtstrend. Zu Beginn der Daten im Herbst 2023 pendelte der Kurs überwiegend im Bereich von 14 bis 16 Euro. Erst Ende 2024 und vor allem ab 2025 setzte sich eine stetige Aufwärtsbewegung durch, die den Wert deutlich nach oben führte. Das markante 3-Jahres-Tief lag bei 13,205 Euro am 19. Juni 2024, als die Aktie nach einem mehrmonatigen Rücklauf ihren Boden ausbildete. Von dort startete eine kräftige Erholungs- und Trendphase, die in mehreren Wellen nach oben führte und schließlich im Februar 2026 im bislang gültigen 3-Jahres-Hoch bei 29,69 Euro mündete. Insgesamt hat sich der Kurs damit in gut zwei Jahren mehr als verdoppelt und die Aktie klar in einen langfristigen Aufwärtstrend überführt.#/p##

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200-Tage-Linie: Stabiler Aufwärtstrend trotz Konsolidierung

Die 200-Tage-Linie verläuft nach der starken Rallye seit Anfang 2025 klar aufwärts. Angesichts der dominierenden Kurse oberhalb von 22 Euro in den vergangenen Monaten lässt sich der längerfristige Durchschnitt im Bereich um etwa 23 Euro verorten. Mit dem aktuellen Kurs von 24,34 Euro liegt ENGIE damit um rund 6 % über der 200-Tage-Linie. Dieser positive Abstand signalisiert, dass der langfristige Aufwärtstrend intakt ist, auch wenn die Dynamik im Vergleich zur Hochphase rund um das 3-Jahres-Hoch nachgelassen hat. Solange der Kurs oberhalb dieser längerfristigen Durchschnittslinie verbleibt, überwiegt aus technischer Sicht das bullische Szenario, und Rücksetzer sind eher als Korrekturen innerhalb des Trends zu interpretieren.#/p##

Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

Kurzfristig hat sich im Bereich um 24 Euro eine erste Unterstützungszone herausgebildet, in der die Aktie in den vergangenen Wochen mehrfach Halt gefunden hat. Darunter rückt der Bereich um 22,00 bis 22,40 Euro in den Fokus, in dem ENGIE bereits im Dezember 2025 wiederholt nach oben drehte. Diese Zone stellt eine zentrale mittelfristige Unterstützung dar: Ein Bruch nach unten würde den Blick auf die frühere Konsolidierungsregion um 19,50 bis 20,00 Euro lenken. Auf der Oberseite trifft der Kurs bereits ab etwa 26,50 bis 27,50 Euro auf einen breiten Widerstandsbereich, der sich aus mehreren Rückläufen im Frühjahr und Sommer 2026 ableiten lässt. Erst ein Ausbruch darüber würde den Weg zurück in Richtung der Widerstandszone 28,50 bis 29,70 Euro und des 3-Jahres-Hochs bei 29,69 Euro eröffnen. Zwischen diesen Marken entscheidet sich, ob ENGIE eine weitere Trendwelle nach oben starten oder die Konsolidierung ausweiten wird.#/p##

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ENGIE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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