Wahlleitung
Kremlpartei Geeintes Russland gewinnt Duma-Wahl
Für Sie zusammengefasst
- Geeintes Russland gewinnt erwartungsgemäß die Wahl
- Kremlpartei erhält 57,83 Prozent der abgegebenen Stimmen
- Antikriegspartei Jabloko wurde ausgeschlossen
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
MOSKAU (dpa-AFX) - Die Kremlpartei Geeintes Russland ist nach der dreitägigen Parlamentswahl erwartungsgemäß als Siegerin bestätigt worden. Die seit mehr als 20 Jahren regierende Partei kam nach dem Ausschluss der Antikriegspartei Jabloko auf 57,83 Prozent der Stimmen, wie Wahlleiterin Ella Pamfilowa in Moskau bekanntgab./mau/DP/men
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